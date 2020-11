Audi gaat achteraf opties verkopen, dit kost het - Autoblog.nl

Dus jij dacht dat je met opties selecteren in de configurator klaar was met je Audi? Mooi niet, je kunt nu ook achteraf opties kopen.

Het kritiek op Duitse autofabrikanten is soms dat ze een ellenlange optielijst kennen, terwijl bijvoorbeeld bij Japanners veel zaken standaard zijn op een luxere auto. Nou, laten we zeggen dat de reputatie er niet beter op wordt want je kunt achteraf opties aanschaffen op een nieuwe Audi.

Dit kennen we natuurlijk al van de Golf 8 en Tesla was er nog veel eerder mee. Het een slimme manier van zaken doen. De automobilist koopt een optie en via de software wordt de feature ingeladen. Natuurlijk gaat het hier om zaken met betrekking tot assistentiesystemen en infotainment. Je kunt moeilijk een rokerspakket achteraf via de software inladen.

Drie categorieën

Er zijn drie categorieën waar je uit kunt kiezen: lichttechnologie, assistentiesystemen en infotainment. De opties zijn niet permanent, maar koop je voor een bepaalde periode. Je kunt de optie voor een maand, halfjaar of een jaar aanschaffen. Ik keek net even op de kalender, maar het is toch echt 24 november en geen 1 april. Zaken die je kunt kopen zijn onder andere het Matrix LED-pakket, digitale radio en Adaptive Cruise Control.

Ja zeggen ze bij Audi, het klinkt niet zo gek als het lijkt. Als voorbeeld noemen ze het Matrix LED-pakket. Misschien wil je deze optie alleen in de winter gebruiken, dan kun je dit voor 6 maanden aanschaffen.

Het achteraf kopen van functies op je Audi heet Functions on Demand en werkt via de myAudi app of myAudi-webomgeving. Het voordeel is wel dat als jij in de toekomst een Audi-occasion koopt je achteraf opties kunt kopen via de app. Functions on Demand is compatibel met de A4, A5 en e-tron vanaf modeljaar 2020. De A6, A7, Q5, Q7 en Q8 vanaf modeljaar 2021.

Wat kost dat dan?

Ik hoor je denken: wat kost Functions on Demand? Audi geeft enkele voorbeelden. Grootlichtassistent kost 2,50 euro per maand. MMI navigatie plus inclusief connect plus kost je 55 euro per maand. De Duitse autofabrikant zal de komende jaren het aanbod van Functions on Demand opties verder uitbreiden.