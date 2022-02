Kan de vernieuwde Audi A8 weer een vuist maken tegen de S-klasse?

Er is een vernieuwde Audi A8 en daarvan weten we nu ook de prijzen.

Hoe vaak heb jij de nieuwe A8 al zien rijden? Waarschijnlijk niet vaak. De laatste generatie A8 verkoopt namelijk voor geen meter in Nederland. De S-klasse en de 7 Serie deden het vorig jaar precies even goed, met 186 verkochte exemplaren. En hoeveel A8’s werden er verkocht? Welgeteld 20.

Gelukkig is er nu de vernieuwde A8 om de verkopen op te krikken. Of niet. De A8 heeft in ieder geval een frisse neus gekregen en is daarmee minder subtiel dan ooit. De huidige generatie A8 is al geen muurbloempje, maar Audi doet er gewoon nog een schepje bovenop. Naast een vernieuwde grille zijn er ook nieuwe koplampen á la A3. De achterlichten zijn ook licht gewijzigd.

Qua motoren heeft Audi de diesel geschrapt. Want ja, wie koopt er anno 2022 nog een Audi diesel? Uiteraard is er wél een hybride. Ook de über-A8 blijft gewoon in het gamma, de S8. Met de (optionele) zwarte details ziet deze tegenwoordig bijna uit als een RS-model.

Dan wordt het nu tijd om to the point te komen: wat kost ‘ie? De A8 60 TFSI e (de zescilinder hybride dus) is er vanaf €122.650. Als je de L-versie wil komt daar nog een bescheiden meerprijs van €2.630 bovenop. De meerprijs van de S8 ligt uiteraard een stuk hoger. Deze heb je vanaf €192.430.

De vraag is: hoe verhouden de prijzen van de vernieuwde Audi A8 zich tot die van de S-klasse en de Siebener? De A8 komt qua prijs precies tussen de 745e en de S 580e in. En oh ja, de Lexus LS was er ook nog.

De prijzen lopen best wel uiteen, maar de vermogens ook. Daarbij heeft een ‘korte’ 745e geen xDrive, dat is alleen mogelijk in combinatie met de verlengde wielbasis. Één op één vergelijken is er dus niet bij.