Prijs Toyota Highlander bekendgemaakt - Autoblog.nl

De prijs voor de enorme Toyota Highlander is bekend gemaakt.

Wie naar het modelgamma kijkt van de SUV-crossover modellen, van Toyota ziet een groot gat. Yaris Cross, Corolla Trek, C-HR en RAV-4. Nu is het mogelijk dat de Toyota RAV4 net even te klein is. Is er dan een andere optie? Want vervolgens heb je een hele tijd niets en dan kom je uit op de Toyota Land Cruiser van, wait for it: 91.645 euro.

Enorm gat

Dat is een enorm gat, want de RAV4 is er al vanaf 34.995 euro. Maar gelukkig hebben de Japanners een oplossing in de vorm van de Toyota Highlander. Voor het eerst wordt deze auto leverbaar in Nederland. Inmiddels is dit de vierde generatie (XE70) van de Highlander. De auto staat op het GA-K versie van het TNGA-platform, waar de Toyota Venza, Harrier en Sienna ook op staan. De Highlander is de perfecte optie als je een Toyota Camry wenst, maar dan een crossover-versie.

Prijs Toyota Highlander

Al in mei wist onze razende reporter @RubenPriest mede te delen dat de Toyota Highlander naar Nederland ging komen. Voor nu zijn de prijzen bekend! Je hebt al zo’n verse Toyota Highlander voor 59.995 euro! Wat krijg je nu eigenlijk voor dat geld, horen wij je vragen. Welnu, wij hebben ook daar een antwoord op: een Highlander met Hybride aandrijflijn en Business-uitrustingsniveau. Dan heb je in principe alles wat je nodig hebt, zoals Apple Carplay (of Android Auto), stoelverwarming, drie-zone climate control, DAB-radio en infotainmentsysteem met 8-inch scherm.

Prijs Toyota Highlander Executive en luxer

De Toyota Highlander Exeutive heeft een elektrische achterklep, navigatie, achteruitrijcamera, JBL soundystem en lederen bekleding. Deze versie kun je bestellen vanaf 69.996 euro. Je herkent de Highlinder Executive aan de 20″ wielen. Daarboven kun je nog kiezen voor de Highlander Premium (76.495 euro) en de Business Plus (72.995 euro).

Specificaties Highlander

Mocht je vergeten wat de specificaties zijn van de Toyota Highlinder, de hybride configuratie levert een systeemvermogen van 248 pk. Het is een combinatie van een 2.5 liter viercilinder en elektromotor. Maximaal mag de Highlander 2.000 kilogram trekken. Alle Highlanders zijn zevenzitters in Nederland.

Concurrentie

Nu de prijs van de Toyota Highlander bekend is gemaakt, moeten we natuurlijk even kijken bij de concurrentie. Op dit moment zijn er niet heel erg veel crossover-SUV’s in dit segment. Zeker niet als het om non-premium moet gaan. Een Mercedes GLC is kleiner en duurder, zeker als je de uitrusting op gelijke hoogte brengt. Er is dus maar een rechtstreekse concurrent en daarvan werden gisteren de prijs bekendgemaakt. Het gaat om de Kia Sorento.

De Sorento Hybrid is er vanaf 45.995 euro. De plug-in hybrid is er vanaf 49.595 euro en komt qua prestaties iets meer overeen met de Highlander. Er zijn wel twee duidelijke verschillen. De Highlander is namelijk altijd een zevenzitter en is alsnog een kleine 20 centimeter korter.

De Toyota Highlander is per direct te bestellen en zal worden geleverd in Q1 van 2021. De Highlander configurator is ook al live!