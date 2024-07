Het kan niet anders of iedereen gaat dit kopiëren van de nieuwe A6.

Nog maar één nachtje slapen en dan is het zover. Dan lanceert Audi de geheel nieuwe Audi A6. Het huidige model gaat alweer sinds, oh wacht, 2018. Dat is op zich ook weer niet zo heel erg oud. Natuurlijk, de concurrentie – in de vorm van de BMW 5 Serie en Mercedes-Benz E-Klasse – is aanzienlijk moderner, maar meestal gaat een model in deze klasse een jaartje of acht mee (tenzij het een Volvo is, dan aanzienlijk langer).

Enfin, de nieuwe Audi A6 zal geheel elektrisch zijn, vandaar de toevoeging e-tron. Binnenkort zal die toevoeging niet meer nodig zijn. Audi’s met een even nummer zijn elektrisch en Audi’s met een oneven nummer hebben een verbrandingsmotor, al dan niet met elektrische ondersteuning.

Nog één maal teasen

Voor het grote feest gaat beginnen, gaat Audi ons nog één maal teasen. Het is waarschijnlijk de langste aanloop-campagne ooit gehouden. De concept werd namelijk in 2021 gepresenteerd! Onderstaande afbeelding is de laatste teaser ooit:

Daarbij kunnen we wel een paar toffe dingen zien. Ten eerste de carrosserievarianten: Audi komt met een limousine (net als de A5 eigenlijk een hatchback) en een Avant. Ten tweede valt op dat Audi vast houdt aan de (schitterende) lijnvoering van de concepts.

Qua techniek: de Audi A6 is dus elektrisch. Dit betekent dat er een paar dingen gaan veranderen waardoor @jaapiyo fan wordt. De Audi A6 staat op het PPE-platform en is in basis achterwielaangedreven. Net als de Audi e-tron GT zal de nieuwe A6 een kleine frontoverhang krijgen. Dit in vergelijking met de vorige generaties (waaronder de huidige), waarbij de enorme verbrandingsmotor in zijn geheel vóór de vooras zit.

Nieuwe A6 gaat trend starten

Uiteraard kunnen we uit het plaatje verder niet zoveel opmaken, behalve dan dat er toffe dagrijverlichting op zit. Aan de achterzijde (van de Avant) zien we dat Audi nog steeds denkt dat één achterlicht over de breedte im Schwung is.

Maar we zien ook een nieuwe trend: het logo verlicht. Bij BMW heb je de ‘iconic glow’ feestverlichting om de extreem grote neus, maar Audi zet dus in op rood verlichte logo’s aan de achterzijde. We hebben vermoeden dat dit de nieuwe rage gaat zijn de komende jaren.

We gaan er vanuit dat het motorenaanbod identiek is aan dat van de Audi Q6 e-tron, simpelweg omdat die auto min of meer even groot is (maar dan een crossover is). Dat betekent een ‘@jaapiyo’-special als instapper, de Audi A6 e-tron met achterwielaandrijving, goed voor 306 pk en 485 Nm. Een stapje hoger staat de Audi A6 e-tron quattro.

Deze heeft ook een motor op de vooras en een gezamenlijk vermogen van 388 pk en 855 Nm. Of de ‘S6’ meteen komt weten we niet, maar die zal dan 490 pk en 855 Nm krijgen. Het accupakket is en alle gevallen 100 kWh groot, met een nettocapaciteit van 94,9 kWh. Qua range verwachten we er heel erg veel van. De Q6 e-tron haalt minimaal 598 km, dus de nieuwe A6 moet daar makkelijk aan voorbij gaan.