Audi gaat nog één keer knallen met RS3 GT

Het lijkt erop dat Audi alles uit de kast gaat trekken met de nieuwe RS3 GT.
Voordat het hoofdstuk van de hyper hatch definitief wordt afgesloten, lijkt Audi te werken aan een afscheidsmodel. Een absolute knaller van jewelste. Op de Nürburgring is namelijk een verdacht sportieve RS3 opgedoken, compleet met extra vleugels en spoilers. De geruchtenmolen draait inmiddels op volle toeren: dit zou weleens de RS3 GT kunnen zijn.
GT-sausje
Die naam is niet nieuw in Ingolstadt. Audi heeft eerder al het GT-label gebruikt om de ultieme versie van een modelvariant uit te brengen.
We zagen het in het verleden met de R8 GT en meer recent met de RS6 GT. Nu lijkt deze bijzondere badge geplakt te worden op de kleinste knaller in de RS-familie: de RS3.
Spyshots verraden de plannen
De auto die op de Nürburgring werd gespot, oogt op het eerste gezicht als een facelift-RS3. Toch zijn er duidelijke verschillen. Zo krijgt de voorbumper canards en een subtiel herziene splitter. Achterop zit een carbon vleugel. Ook de diffuser en frontblades zijn uitgevoerd in koolstofvezel.
Volgens Carscoops viel er ook iets op aan de remklauwen. Deze zijn blauw gespoten. Normaal zijn die bij de RS3 zwart, rood of antraciet bij de keramische remmen. Een klein, maar opvallend detail dat de Audi RS3 GT echt wat anders moet worden.
Meer dan alleen uiterlijk vertoon
De Audi RS6 GT was de best sturende RS6 ooit. Verwacht daarom een vergelijkbaar sausje met de Audi RS3 GT. Een aangepaste ophanging die nog strakker reageert, wat het de beste RS3 ooit moet maken.
De befaamde 2.5-liter vijfcilinder turbo zetten ze ook nog één keer aan het werk. De huidige RS3 levert 400 pk, de RS3 Performance 407 pk. Als ze in Ingolstadt meer dan 421 pk uit de vijfpitter halen, verslaan ze de AMG 45 S met 421 pk en is de Audi RS3 GT de koning van de hyper hatch. Dat zou een terecht afscheid zijn, niet?
Met de Audi RS3 GT zal het de laatste keer zijn dat klanten van het merk een model met de 2.5 liter kunnen kopen. de TT-RS is al niet meer en met de RS3 is het straks ook afgelopen. De vijfcilinder kan niet meer mee met toekomstige strenge milieueisen en dus lijkt dit de zwanenzang van Audi voor de vijfcilinder.
Reacties
Motomoto zegt
Jammer dat na de prachtige Volvo-vijfcilinders nu ook die van Audi gaan verdwijnen. Das war einmal…
JanJansen zegt
Als Audi die 5 cilinder nog een keer maakt, kunnen ze er dan niet nog even 100 voor Donkervoort bouwen?
HZW zegt
Donkervoort is zijn eigen motor aan het ontwikkelen voor de nieuwe “P24 RS”.
Wat dat precies gaat worden is niet duidelijk, 3, 4, 5 cilinders, de tijd zal het leren, de P24 RS zou dit jaar voorgesteld gaan worden.
ericc zegt
Mercedes verslaan? Merc gebruikt een 2-liter, Audi een 2,5-liter. Dus niet echt een topprestatie om meer pk’s uit een grotere cilinderinhoud te krijgen.
HZW zegt
Het gaat om vermogen niet om inhoud, waar je die PK’s uithaalt is niet van belang, de hoeveelheid PK’s wel.
Dus Mercedes heeft met 421 pk de hot hatch trophy in handen.
En een 5 cilinder Kan met een simpele “Remap” van 400 naar 470 pk, maar zo’n grote stap zal Audi waarschijnlijk niet maken.
Specht zegt
Ik wacht nog even tot de Audi Sport RS3 Competition GT Performance Plus Quattro GmbH Heritage Vorsprung Edition 40 Jahre Turbo e-Power Hybrid S line Black Optic Titanium Carbon Ceramic Nürburgring Limited Exclusive Concept Prototype Final Edition Ultra uit is.
japhy zegt
Dus geen premium?
HZW zegt
Theoretisch zou de 5 cilinder prima mee kunnen met de toekomstige strenge milieueisen, echter is het een “packaging” probleem om dat te bewerkstelligen.
Een 5 cilinder dwars voorin de RS3 (MQB) is van de categorie schoenlepellen, wat geen ruimte over laat voor Mild Hybrid toepassingen, en al helemaal niet voor PHEV toepassingen.
Er is geen ruimte om een BSG (Belt-driven Mild Hybrid) toe te passen, er zit om die reden al een redelijk compacte dynamo aan de motor.
En ruimte voor een V-bak met elektromotor PHEV systeem is er al helemaal niet, daarom heeft de facelift RS3 ook geen Mild Hybrid upgrade gekregen.
De 5 cilinder op zich zou probleemloos aan hoge milieueisen kunnen voldoen, alleen niet in combinatie met een MQB platform.
Een eventuele nieuwe RS Q3 zal ook geen 5 cilinder meer krijgen om de zelfde redenen.
De opvolger voor de 5 cilinder zou een 2.0ltr 4 cilinder PHEV oplossing worden met ± 400+ pk.
Want VAG heeft geen grotere 4 cilinder motoren dan 2 liter groot.
verdebosco zegt
Volkswagen heeft een goede 1,5 4-cilinder. Dus een 2,0 liter 5-cilinder of een 2,4 6-cilinder TFSIe moet prima mogelijk zijn. Maar ja, is de wil er?
HZW zegt
PHEV en 5 cilinder is gewoon niet mogelijk met een MQB platform.
En een 2.9 V6 dwars voorin gaat hem zeker niet worden.
Maar de techniek van de 1.5 viercilinder PHEV motor kan ook prima gecombineerd worden met een 2 liter motor dwars voorin een MQB platvorm.
HZW zegt
B.T.W. ik denk dat deze RS3 GT met komende 2e facelift (complete interieur upgrade) in waarschijnlijk een oplage van 333 stuks wel eens op de IAA München 2025 voorgesteld kan gaan worden.
Een man met lange regen jas zij dat de 5 cilinder productie in 2025 gaat stoppen.
De TT RS en de RS Q3 zijn al uit productie, en de huidige RS3 is nog het enige model met 5 cilinder motor.
En de Cupra Formentor VZ5 was een beperkte oplage met 5 cilinder motor, en ook niet meer nieuw verkrijgbaar.
Johanneke zegt
Blijft een geweldige auto, 1 van de beste auto’s ooit. Ruim en luxe genoeg, kneitersnel.