Audi gaat nog één keer knallen met RS3 GT

Het lijkt erop dat Audi alles uit de kast gaat trekken met de nieuwe RS3 GT.

Voordat het hoofdstuk van de hyper hatch definitief wordt afgesloten, lijkt Audi te werken aan een afscheidsmodel. Een absolute knaller van jewelste. Op de Nürburgring is namelijk een verdacht sportieve RS3 opgedoken, compleet met extra vleugels en spoilers. De geruchtenmolen draait inmiddels op volle toeren: dit zou weleens de RS3 GT kunnen zijn.

GT-sausje

Die naam is niet nieuw in Ingolstadt. Audi heeft eerder al het GT-label gebruikt om de ultieme versie van een modelvariant uit te brengen.

We zagen het in het verleden met de R8 GT en meer recent met de RS6 GT. Nu lijkt deze bijzondere badge geplakt te worden op de kleinste knaller in de RS-familie: de RS3.

Spyshots verraden de plannen

De auto die op de Nürburgring werd gespot, oogt op het eerste gezicht als een facelift-RS3. Toch zijn er duidelijke verschillen. Zo krijgt de voorbumper canards en een subtiel herziene splitter. Achterop zit een carbon vleugel. Ook de diffuser en frontblades zijn uitgevoerd in koolstofvezel.

Volgens Carscoops viel er ook iets op aan de remklauwen. Deze zijn blauw gespoten. Normaal zijn die bij de RS3 zwart, rood of antraciet bij de keramische remmen. Een klein, maar opvallend detail dat de Audi RS3 GT echt wat anders moet worden.

Meer dan alleen uiterlijk vertoon

De Audi RS6 GT was de best sturende RS6 ooit. Verwacht daarom een vergelijkbaar sausje met de Audi RS3 GT. Een aangepaste ophanging die nog strakker reageert, wat het de beste RS3 ooit moet maken.

De befaamde 2.5-liter vijfcilinder turbo zetten ze ook nog één keer aan het werk. De huidige RS3 levert 400 pk, de RS3 Performance 407 pk. Als ze in Ingolstadt meer dan 421 pk uit de vijfpitter halen, verslaan ze de AMG 45 S met 421 pk en is de Audi RS3 GT de koning van de hyper hatch. Dat zou een terecht afscheid zijn, niet?

Met de Audi RS3 GT zal het de laatste keer zijn dat klanten van het merk een model met de 2.5 liter kunnen kopen. de TT-RS is al niet meer en met de RS3 is het straks ook afgelopen. De vijfcilinder kan niet meer mee met toekomstige strenge milieueisen en dus lijkt dit de zwanenzang van Audi voor de vijfcilinder.