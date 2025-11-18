De dikste powersedan van Audi gaat een comeback maken!

De RS6 Limousine keert terug.

Audi is al sinds de RS2 onlosmakelijk verbonden met powerstations. En dan bedoelen we snelle stationwagens, niet van die dingen om je apparaten van stroom te voorzien. De Audi RS6 is vandaag de dag populairder dan ooit. En gelukkig komt er ook weer gewoon een nieuwe RS6 Avant, mét V8. Het klassieke recept dus.

Toch is er wat bijzonders aan de hand met de nieuwe generatie RS6. Deze is nu namelijk óók als sedan gespot bij de Nürburgring. Dat betekent dat Audi toch weer brood ziet in een RS6 Limousine. Die schittert al 15 jaar door afwezigheid.

Audi was natuurlijk niet voor niks gestopt met de RS6 Limousine. Iedereen wilde zo’n praktische Avant. Van de laatste RS6 Limousine (die met V10) zijn er maar 772 verkocht. Nu kwam dat deels omdat de Limousine pas later op de markt kwam, maar toch… De sedan was duidelijk de minder populaire optie.

Met de nieuwe generatie gaat Audi het toch weer proberen. Daarmee volgen ze dezelfde strategie als BMW, die ook hun aanbod uitbreidde. De M3 en M5 zijn nu ook leverbaar als sedan én station. Leve the Power of Choice!

De nieuwe RS6 krijgt vermoedelijk weer een V8, maar het wordt wel een plug-in hybride. Hoogstwaarschijnlijk gaat het om de aandrijflijn uit de Bentley Continental GT. In die auto is de combinatie goed voor 782 pk. De RS6 wordt wel een zwaargewicht: reken op een kilootje of 2.500. De sedan zal ietsje minder wegen, maar dan nog.

Wanneer de nieuwe RS6 zijn opwachting maakt is nog niet bekend. Dat zal ergens in de loop van volgend jaar zijn. Het zou goed kunnen dat de RS6 Limousine pas later volgt, aangezien deze nu pas voor het eerst gespot wordt. Logischerwijs heeft de Avant nog steeds prioriteit.