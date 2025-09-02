Dit is de Audi Concept C (en die gaat in productie!)

De Audi Concept C is niet zomaar een showauto.

Sportieve concept cars zijn hartstikke leuk, maar vervolgens doen fabrikanten er helemaal niks mee. De Audi Concept C is echter een ander verhaal. Ten eerste komt er een productiemodel. Ten tweede gaan we deze designtaal ook terugzien op andere modellen. Dit is dus zeker een belangrijke onthulling voor Audi.

Grille

Er was al een plaatje gelekt van de Concept C, maar nu kunnen we de auto van alle kanten bekijken. De grootste verrassing is de neus. Audi heeft gekozen voor een hele hoge en smalle grille. Dat is een vrij radicale koerswijziging ten opzichte van de Single Frame-grilles. Toch beweert Audi dat de grille onder andere op de Audi A6 C6 geïnspireerd is. Verder hebben de ontwerpers gekeken naar vooroorlogse Auto Union’s.

Nieuwe designtaal

De Concept C voelt als een vergeten concept car van 20 jaar geleden, maar het is juist een vooruitblik op de toekomst. Dit is hoe de Audi’s eruit gaan zien onder de nieuwe designbaas Massimo Frascella. De neus is even wennen, maar hé, aan de grote nieren van de M3 zijn we inmiddels ook gewend. En verder is een cleane designtaal helemaal geen slechte zaak.

Targa

De Concept C lijkt op het eerste gezicht een coupé, maar het dakje kan dus open. Het is in feite een targa met een elektrisch klapdak. Goed nieuws voor degenen die zowel cabrio- als Audi-liefhebber zijn. Een Audi met open dak leek namelijk tot het verleden te behoren, na het schrappen van de TT, de R8, de A3 Cabrio én de A5 Cabrio.

Interieur

Werpen we nog even een blik op de binnenkant. Net als het exterieur is ook het interieur ontworpen volgens het principe less is more. Dat is helemaal anno 2025, maar toch voelt het interieur retro aan. Het 10,5 inch scherm oogt opvallend klein, voor hedendaagse begrippen. En als je liever helemaal geen scherm wil, dan kun je het ook wegklappen.

Productiemodel

Zoals we al wisten is de Concept C elektrisch. Dat is ook meteen alles wat we kunnen melden over de techniek. Het draait bij deze auto om het design. Voor technische detailas moeten we een productiemodel afwachten. En ja, die gaat er komen. Dit had de CEO al door laten schemeren in een interview, en dit wordt in het persbericht bevestigd.

Wanneer de elektrische sportwagen van Audi op de markt verschijnt is nog niet duidelijk, dus dit zal nog wel even duren. Het ligt voor de hand dat Audi de handen ineenslaat met Porsche, want die zijn druk bezig met een elektrische Cayman en Boxster.