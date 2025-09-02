Dit is de Audi Concept C (en die gaat in productie!)

De Audi Concept C is niet zomaar een showauto.
Sportieve concept cars zijn hartstikke leuk, maar vervolgens doen fabrikanten er helemaal niks mee. De Audi Concept C is echter een ander verhaal. Ten eerste komt er een productiemodel. Ten tweede gaan we deze designtaal ook terugzien op andere modellen. Dit is dus zeker een belangrijke onthulling voor Audi.
Grille
Er was al een plaatje gelekt van de Concept C, maar nu kunnen we de auto van alle kanten bekijken. De grootste verrassing is de neus. Audi heeft gekozen voor een hele hoge en smalle grille. Dat is een vrij radicale koerswijziging ten opzichte van de Single Frame-grilles. Toch beweert Audi dat de grille onder andere op de Audi A6 C6 geïnspireerd is. Verder hebben de ontwerpers gekeken naar vooroorlogse Auto Union’s.
Nieuwe designtaal
De Concept C voelt als een vergeten concept car van 20 jaar geleden, maar het is juist een vooruitblik op de toekomst. Dit is hoe de Audi’s eruit gaan zien onder de nieuwe designbaas Massimo Frascella. De neus is even wennen, maar hé, aan de grote nieren van de M3 zijn we inmiddels ook gewend. En verder is een cleane designtaal helemaal geen slechte zaak.
Targa
De Concept C lijkt op het eerste gezicht een coupé, maar het dakje kan dus open. Het is in feite een targa met een elektrisch klapdak. Goed nieuws voor degenen die zowel cabrio- als Audi-liefhebber zijn. Een Audi met open dak leek namelijk tot het verleden te behoren, na het schrappen van de TT, de R8, de A3 Cabrio én de A5 Cabrio.
Interieur
Werpen we nog even een blik op de binnenkant. Net als het exterieur is ook het interieur ontworpen volgens het principe less is more. Dat is helemaal anno 2025, maar toch voelt het interieur retro aan. Het 10,5 inch scherm oogt opvallend klein, voor hedendaagse begrippen. En als je liever helemaal geen scherm wil, dan kun je het ook wegklappen.
Productiemodel
Zoals we al wisten is de Concept C elektrisch. Dat is ook meteen alles wat we kunnen melden over de techniek. Het draait bij deze auto om het design. Voor technische detailas moeten we een productiemodel afwachten. En ja, die gaat er komen. Dit had de CEO al door laten schemeren in een interview, en dit wordt in het persbericht bevestigd.
Wanneer de elektrische sportwagen van Audi op de markt verschijnt is nog niet duidelijk, dus dit zal nog wel even duren. Het ligt voor de hand dat Audi de handen ineenslaat met Porsche, want die zijn druk bezig met een elektrische Cayman en Boxster.
Reacties
Robert zegt
Hoe, da’s voor sommigen (velen?) best even (wakker) schrikken, denk ik.
Bedenk wel dat, net als bij die oversized nieren op de BMW 3 Serie en 4 Serie, ook deze single frame grille straks optisch wordt ‘gebroken’ door de verplichte aanwezigheid van de kentekenplaat.
slowland zegt
Niet overal…
Er zijn genoeg staten en provincies waar geen plaat aan de voorkant hoeft
Robert zegt
Wat heb ik nou aan ‘staten en provincies’ elders? Dat beperkt zich tot de enkele staten in VS, een handvol oliestaten in de Arabische zandbak en hooguit nog een of andere bananenrepubliek waar wetshandhaving geen prioriteit is, of makkelijk afkoopbaar. Je gaat ze in Europa niet tegen komen zonder kentekenplaat aan de voorkant, of deze is gejat dan wel verloren.
MoeWat zegt
Wat een respectloze opmerking om hele regio’s weg te zetten als “Arabische zandbak”. Dat zegt alles over jouw neerbuigende blik en niets over de werkelijkheid daar. Je doet alsof miljoenen mensen en complete samenlevingen gereduceerd kunnen worden tot een scheldwoord. En dan ook nog “bananenrepubliek” erachteraan gooien, puur uit gemakzucht.
In werkelijkheid hebben veel van die landen hun zaken beter geregeld dan jij denkt, met sterke economieën, moderne infrastructuur en wetshandhaving waar jij alleen maar op neerkijkt omdat het je niet uitkomt. Dit soort generalisaties tonen geen kennis of kracht, maar vooral kortzichtigheid en vooroordeel.
verdebosco zegt
Moeilijker ontwerp dan ik dacht bij het eerste plaatje van de week. De gestileerde beverbek is niet mijn smaak. Onnodige toevoeging voor een EV. En het interieur is eenvoudig: toch een lage prijs? Verder wel veel moois. Klare lijnen.
potver7 zegt
Hoe moeten we dit zien? Is dit de spirituele opvolger van de TT of gaat dit meer in het segment van de R8 vallen?
Voor een R8-opvolger geef ik dit front nog wel een kans, maar als dit een TT-opvolger moet worden (maar dan 2x zo duur, want elektrisch) dan vrees ik toch dat dit een veel te gedurfd design is.
En als Audi besluit dit front ook op de A4/A5/A6/A7 te plakken, dan kunnen BMW en Mercedes alvast wat extra orderboeken gaan drukken…
adyton zegt
Als dit een nieuwe sportwagen is met hints naar het verleden dan is dit best een leuk ding. Maar als ze weer gaan spelen met het fotokopieerapparaat en andere modellen(vooral SUVs) hierop doen lijken ligt dat toch moeilijker en is heel het unieke karakter van deze wagen zoek. En Audi kennende heb ik weinig vertrouwen
Dutchdriftking zegt
We zijn ooit ook lekker gemaakt met een Quattro coupe met 5 pitter… Hoop natuurlijk dat hij wel komt.
slodder zegt
Ah de nieuwe jaguar door Audi!
Dr.Dre zegt
@slodder, ja, was deze roze geweest en had ik het Audi logo niet zo 1 2 3 gezien, hadden we kunnen denken: Ah ze komen iets meer tot hun zinnen bij Jaguar.
Mars2 zegt
Is er ook niet een designer van JLR naar Audi gegaan?
iphonistvongates zegt
Het zou wellicht een goed moment zijn dat Audi’s interne Gezondheidsdienst haast maakt met het controleren van de luchtkwaliteit op de ontwerpafdelingen. Die onwetende medewerkers zijn aan het hallucineren lijkt wel.
JanJansen zegt
Wat in hemelsnaan dachten ze bij het design: “Laten we eens kijken of we de foute snor van die ene Duitser kunnen rebranden als grille.”
Niet echt de uitstraling die je op de oprit wil hebben… tenzij je buren toch al hun rechterarm opsteken als je thuis komt.
O plaat zegt
Blij om eens een EV te zien die geen crossover is. Het design doet mij denken aan een Auto Union van vorige eeuw zonder echt retro te zijn Ik wens audi er alle succes mee, gezien de A5 coupe ook verkocht moet hier wel een markt voor zijn.
outlook zegt
Heerlijk al die negatieve reacties.
Ik vind em fraai
kniesoor zegt
Ik vertegenwoordig hier kennelijk een minderheid, de commentaren tot zover lezend, maar vind het eigenlijk wel een aardige vingeroefening qua design. Een sober lijnenspel, men is de kunst gelukkig nog niet verleerd. Eens kijken hoe dit alles zich gaat vertalen naar productiemodellen.
Jopie zegt
Laat maar komen, veel beter dan die tupperware lichtshow wat ze momenteel bij de dealers parkeren.
DeWitteCondor zegt
De neus geen fan van, maar door de oogharen vind ik het niet heel slecht. Veel
Minder lijnen, opsmuk en vouwtjes dan de huidige modellen. Dus dat frist op.
Wel wat moeilijk te plaatsen dit model, TT of R8? Voor een R8 niet spannend en exotisch genoeg denk ik en voor een TT te duur denk ik.
Bjornson zegt
Prachtig! En dat interieur is ook een verademing ten opzichte van de overdaad aan hoogglans zwart kunstof en onnodig veel/grote displays in de huidige modellen. Eindelijk terug naar Audi kwaliteitsgevoel.