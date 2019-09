Audi gaat modellengamma overzichtelijker maken

Het werd tijd.

Het proberen te bevredigen van de behoeften van de consument is redelijk uit de klauwen gelopen bij Audi. Klanten van het merk hadden zelfs zoveel moeite met het vinden van de juiste auto, dat Audi besloot de complexiteit van zijn aanbod terug te dringen. Audi heeft al behoorlijke stappen gemaakt op dit gebied, maar het is nog lang niet klaar.

In een gesprek met Autocar heeft de Nederlandse CEO van Audi, Bram Schot, uitgelegd hoe het bedrijf vandaag de dag te werk gaat. Schot stelde zich vorig jaar de doelstelling om de complexiteit van het modellengamma met ongeveer de helft, 45 procent om precies te zijn, te reduceren. Op de IAA in Frankfurt heeft Schot tegenover het blad verteld dat het op dit moment al een reductie van 27 procent heeft gerealiseerd. Maar eenvoudig, dat was het niet.

“It is not easy because at a global perspective, a take rate of 1 or 2% sounds like an easy decision but in a specific country that could be 70% of your sales. It’s very hard decision-making. We’ve done it, and we’re down 27% so that’s huge.”