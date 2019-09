Deze Ford is een mini Cayenne

De overeenkomsten zijn wel degelijk daar. In het klein. Dat dan weer wel.

Hoe smaken kunnen verschillen. De geheel nieuwe Ford Puma is een auto die de wenkbrauwen weet te fronsen. Het is een compacte crossover zoals daar er tegenwoordig veel meer van zijn. De auto heeft echter een vrij uniek lijnenspel.

Persoonlijk deed ondergetekende het wat denken aan een kleine Cayenne. Ook die auto wist destijds wat wenkbrauwen te fronsen. Ook kunnen we er, Ford kennende, ervan uitgaan dat de rijeigenschappen op een hoog niveau zullen staan.

Deze Puma is een zogenaamde ST-Line. Dat betekent het bekende recept van stoere bumpers, grote wielen en een sportiever interieur. Zeker in het blauw toont het zeker niet verkeerd. We moeten natuurlijk niet de vergelijking met de originele Ford Puma maken. Dat was een zeer gelaagde compacte coupé met een fabelachtige wegligging. Laten we hopen dat deze Puma ST-Line dezelfde duimpjes omhoog weet te bewerkstelligen.

Er is keuze uit twee motoren. Een 1.0 EcoBoost driecilinder die wordt bijgestaan door een kleine elektromotor. Er is een versie met 125 of 155 pk. Dat laatste getal is gelijk aan de Ford Racing Puma. Dat kan bijna geen toeval zijn.