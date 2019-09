Sjaak Trekhaak! Zo weinig sleur je met de Volkswagen ID.3

Even wat ouderwets consumer advice van autoblog op je beeldscherm.

Afgelopen onderwierp Volkswagen op de IAA de ID.3 voor het eerst live aan de hoge verwachtingen van de pers. De EV heeft schoenen te vullen van Shaquille O’Nealesque formaat, want ook binnen Volkswagen maakt men er geen geheim van dat de ID.3 feitelijk de spirituele opvolger van de Kever en de Golf moet gaan worden. Ga er maar aan staan.

Om een kans te maken moet de ID.3 dus een allemansvriend van jewelste worden. Dat was immers de kracht van de Kever, maar zeker ook de Golf. Als veelrijder kon je kiezen voor een dieseltje, als familieman voor een net vierpittertje en voor de hot hatch liefhebber was er altijd wel een GTI of nog iets dikkers te verkrijgen. In alle gevallen kreeg je een auto met een compact formaat dat desalniettemin ruimte bood aan minimaal vier modaal gevormde inzittenden. Met het nieuwste product van je werkgever achterin op weg naar potentiële klanten, of met de koters achterin de sleurhut naar Zuid-Frankrijk trekken; de Golf kon(/kan?) eigenlijk gewoon alles.

Van AB-lezer Albert kregen we een harde vraag of de ID.3 dezelfde kwaliteiten heeft. Albert wilde specifiek meer weten over het laadvermogen van de ID.3. Zijn vraag heeft echter geen betrekking op de accu’s van ID.3, maar op de mogelijkheid om een stengelvormig aanhangsel te monteren waarmee je iets zou kunnen sleuren.

Op zich een logische vraag, want dingen sleuren is tot op heden niet echt het sterkste punt van EV’s. Veel EV’s kunnen/mogen helemaal niks trekken. Andere mogen voor hun formaat en gewicht maar weinig trekken, zoals de Jaaaag I-Pace (750 Kg) en Tesla Model 3 (910 Kg). Er zijn wel uitzonderingen, zoals de Tesla Model X (2.250 Kg) en de Audi e-tron (1.800 Kg). Wat het doet met de actieradius als je daadwerkelijk dergelijk gewicht achter deze auto’s hangt is een tweede, maar soit.

Enfin, om dan maar het antwoord op de vraag van Albert te geven: er is goed nieuws en slecht nieuws. Het goede nieuws: ja, je kan een trekhaak laten monteren op de ID.3. Het slechte nieuws: je mag die trekhaak vervolgens maar beladen met…75 Kg. Het ding is alleen bedoeld voor een paar fietsen. Zorg dan wel dat het geen e-bikes met ontiegelijk zware accu’s zijn, anders overschrijd je wellicht alsnog het maximumgewicht. De techniek staat voor niks!