“Vettel’s problemen zijn niet mentaal, maar technisch”

Kan het zo zijn?

Viervoudig wereldkampioen Sebastian Vettel is niet meer de oude, zo lijkt het. Sinds halverwege 2018 maakt hij veelvuldig dure fouten op cruciale momenten. Na de zomerstop hebben we hier alweer een voorbeeld van gezien, uitgerekend voor het thuisbliek van de Italiaanse renstal. Volgens Juan-Pablo Montoya is zijn schijnbaar slechte vorm geen gevolg van een aftakeling in zijn rijkwaliteiten of mentaliteit, maar is het juist te wijten aan de auto waarin hij rijdt.

Terwijl het team en de tifosi als een blok vallen voor de uitblinkende nieuwkomer Charles Leclerc, heeft Sebastian Vettel het enorm lastig de auto onder de knie te krijgen. Veelal is hij trager dan de Monegask of, als het team dat niet al voor hem heeft gedaan, verprutst hij zijn eigen kansen.

Volgens Juan Pablo Montoya is het onmogelijk dat Vettel simpelweg ineens niet meer weet wat hij aan het doen is. In plaats daarvan acht de Colombiaan, oud-Formule 1-coureur voor Williams en McLaren, de kans aannemelijker dat er een technisch probleem is dat Vettel niet onder de knie krijgt.

“I think he doesn’t like something in the car or this year’s tyres and Leclerc is able to better adapt. Vettel has to suffer to go as quick as the other guy. Because he has to suffer and he is not comfortable, he makes mistakes. When you’re not happy with the car and you push, mistakes happen. I don’t think it’s a mental thing. It is more a technical one. It’s about understanding, having someone on your side who’s able to find what’s going on.”

Montoya kan het weten. De Colombiaan, die met ettelijke zeges en kampioenschappen op het hoogste niveau gezien mag worden als een van de beste coureurs van zijn tijd, kwam in 2005 bij McLaren terecht en kwam daar toen allerminst uit de verf naast Kimi Raikkonen. Montoya voelde zich daar in 2006 zelfs dusdanig niet op zijn plaats, o.a. om de auto, dat hij halverwege het seizoen besloot de Formule 1 te verlaten. (Bron: Motorsport)