Audi geeft compacte Q2 fatsoenlijke beenruimte*

Maar natuurlijk niet in Europa.

Het is maar druk vandaag in het verre Oosten. Er zijn vandaag een aantal nieuwe bolides voor de Chinese markt onthuld, die vrijwel exclusief qua grootte van hun Europese evenbeelden afwijken. Met name de Duitse autofabrikanten zijn de afgelopen uren aan de bak geweest om de lancering van deze nieuwe modellen in goede banen te leiden. Na Mercedes is nu Audi aan de beurt.

Waar het in Stuttgart gevestigde bedrijf een van fabriek af al vrij grote auto nog groter heeft gemaakt, pakken de Beieren de zaken anders aan. Audi heeft zijn kleine SUV namelijk iets uiteengetrokken, zodat de van nature kleinere Aziatische consument beter achterin de auto past.

Van buiten is het lastig om de onderlinge verschillen tussen de Q2 en de Q2 L te aan te wijzen, maar kijken we naar de specificaties van de auto, dan herkennen we wel degelijk afwijkende cijfers. We spreken over enkele centimeters, maar deze kunnen in de praktijk nu juist het verschil betekenen. De Q2 zoals we hem in Nederland kennen is 4,19 meter lang, in China is de Q2 L 4,23 meter lang. De wielbasis groeit eveneens, maar minder hard. In plaats van 4 centimeter, hebben we hier met een groei van ongeveer 3 centimeter (2,63 meter) te maken.

Voor wat betreft de motoren in de Q2 pakt de Chinese consument geen voordeel t.o.v. ons Europeanen. De Q2 L kan geleverd worden in een tweetal configuraties, waarvan de minst sterke uitvoering 131 pk uit zijn 1.4 TSI-motor trekt. De krachtigere vierpitter is voorzien van 150 pk. De Q2 L wordt net als de nieuwe Bora gebouwd door de Chinese FAW-Volkswagen joint venture.