Hamilton: “ik gaf veel teveel ruimte aan Verstappen”

Na afloop van een van de meest spectaculaire wedstrijden van het jaar gaat de aandacht niet exclusief uit naar de winnaar. Kimi Raikkonen heeft na een periode van meer dan 2.000 dagen misschien eindelijk weer eens een zege binnen weten te hengelen, het gevecht met Max Verstappen dat Lewis Hamilton’s vijfde titel met enkele dagen heeft uitgesteld, eist zo mogelijk nog meer aandacht op.

In de laatste tien ronden van de Grand Prix van de Verenigde Staten kwamen Max Verstappen en Lewis Hamilton elkaar tegen. Hierop ontstond een gevecht waaraan menig Formule 1-liefhebber nog lang zal terugdenken. Met name het moment dat Verstappen zich verremde en Hamilton de ruimte gaf om langszij te komen, blijft in het geheugen plakken. Daarna weken de rivalen namelijk bochtenlang niet van elkaars zijde.

Ondanks het feit dat Hamilton Verstappen niet wist te passeren voor de tweede plaats en zo zijn vijfde titel vroegtijdig misliep, denkt hij na afloop van de wedstrijd niet dat hij een fout heeft gemaakt door de Nederlander teveel ruimte te geven. De Brit was naar eigen zeggen veel liever wiel-tegen-wiel gegaan met Max, maar de gedachte om zoveel mogelijk punten te scoren voor het wereldkampioenschap overschaduwde vrijwel ieder schijntje drang om voor de dagzege te gaan.

“I had to be very, very careful how I navigated around them. Championships are not won by fighting and making silly mistakes. I went through that corner, I gave him way too much space just to be sure that I didn’t get clipped. […] These other guys they want to win the race probably just as much as me but they are willing to go and risk it for the biscuit. I don’t need to be in that mindset. I just need to accumulate points and think of the long game. If I’d been aggressive with Max for example, Seb could have finished third or second and I could have lost ground today so I think it was good decision making.”