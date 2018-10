Lopen we warm voor deze nieuwe Volkswagen Bora?

Bora Bora FM.

De Volkswagen Bora is voor ons een bekende naam. Door de grote SUV/Crossover-vraag in Europa is het model bij ons gesneuveld en kregen we er een auto als de T-Roc voor terug. In andere continenten is de Bora nog springlevend. In China is vanuit de FAW-Volkswagen joint venture een nieuwe generatie gepresenteerd.

De nieuwe Bora staat op het alom bekende MQB-platform. Dit platform kennen we hier in Nederland van auto’s zoals de huidige Volkswagen Polo, de Audi Q2, de Volkswagen Golf en de SEAT Ibiza. De voor China bestemde Bora is 4,66 meter lang en 1,82 meter breed.

Het grappige is dat de nieuwe Bora op de Chinese FAW-Volkswagen wordt aangeprezen als ‘MQB Bora’, om te laten zien dat dit model écht vernieuwend is. Zijn voorganger stond namelijk op het inmiddels flink verouderde PQ35-platform. Om aan te geven hoe bejaard dit platform is. Auto’s als de vijfde generatie Golf, de tweede generatie Audi TT en de Volkswagen Eos maakten gebruik van deze basis.

In China is de nieuwe MQB Bora er vanaf 112.800 yuan. Dat komt omgerekend neer op 14.124 euro. Qua motoren is er keuze uit 1.4 en 1.5 TSI motoren.