Mercedes EQC vs GLC: zoek de verschillen

Een makkelijke opgave, toch?

Premiummerken gaan eindelijk aan de elektrische auto. Na een hoop concepts van zowel Audi, BMW als Mercedes is het dan toch die laatste die voor het eerst een volledig elektrisch model aan hun arsenaal toevoegt: de EQC. Een middenklasse SUV met ietwat conservatieve specs vergeleken met rivalen Jaguar en Tesla. Mercedes zelf spreekt in revolutionaire termen, dus het zal voor hunzelf een grote schok zijn. Er ontbreken een aantal zaken, waarvan eentje vrij opvallend is.

Tesla heeft namelijk hun best gedaan om bij de Model S en X de batterijen en motoren zoveel mogelijk uit het zicht te houden. Dat doe je door ze laag op de grond te bouwen, wat een laag zwaartepunt veroorzaakt. Dat verbetert weer de rijeigenschappen, voor zover die er toe doen in een SUV. Het voordeel hiervan is dat er zowel voorin als achterin een bagageruimte is. De front trunk, ook wel frunk genoemd is een handige oplossing van Tesla om ruimte te bevorderen. De frunk is een grote afwezige in de nieuwe EQC. En dat heeft een reden.

Ene Israel Melendez Jr meldt op Twitter dat er een opvallende gelijkenis is tussen de EQC en zijn niet elektrische broertje, kijk maar naar de motorruimte:





De motorruimte van de EQC wordt wel degelijk gebruikt om een motor te huisvesten. Een elektrische motor natuurlijk, afgesloten door een plastic kap met blauwe lijnen, wat ‘futuristisch’ oogt. Minder futuristisch zijn de plastic delen boven de motor: daaraan kun je zien dat de motorruimte zowat een exacte kopie is van die van de GLC.

Op deze manier onderdelen hergebruiken is logisch, gezien de beide C-Klasse SUV’s hun basis delen. Verdere gelijkenissen met de GLC zullen er vast zijn, maar de motorruimte is waar een beetje originaliteit wel op zijn plaats was geweest. Een frunk zou de EQC goed doen, om toch na de wat tegenvallende actieradius en krachtcijfers een beetje op het niveau van Tesla te komen.

Met dank aan Pascal voor de tip!