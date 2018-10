13 rappe en vermakelijke Citroëns op een rij!

Het automobiele equivalent van Rivella Light: een beetje vreemd, maar wel lekker..

Of het aan de nieuwe reclame ligt met aanstekelijke Supertramp muziek is onduidelijk, maar het riep wel wat gevoelens van melancholie op. Citroën is een waanzinnig eigenwijs bedrijf geweest. In al die eigenzinnigheid zijn ze enkele keren teruggekomen op hun beslissingen. Dan brak er weer een periode aan van relatief saaie modellen. Iets wat Renault ook is overkomen. Gelukkig is Citroën wel consequent om met een extra leuke of snelle variant te komen. Dit zijn 13 gave voorbeelden.

1970: Citroën SM

We kunnen niet een lijst opstellen met snelle Citroëns en dan de SM vergeten. Dit is een van de meest eigenzinnige en stijlvolle Gran Tourers die er ooit gebouwd is. Het is ook een typische Citroën. Ja, het is een auto, maar alles is net even anders. De motor is de V6 van Maserati, goed voor dik 170 pk. Daarmee was het voor lange tijd een van de snelste voorwielaandrijvers. Qua interieur had je relatief veel ruimte voorin, achterin was vooral voor de dames. Ondanks de sterke motor was het geen racewagen. Lees hier 14 redenen waarom de SM een icoon is.

1978: Citroën GS Basalte

Zelden was lulligheid op wielen zo leuk. De GS Basalte is de enige Limited Edition op basis van de Citroen GS, de middenklasser van Citroën. De 1.2 viercilinder in combinatie met de handgeschakelde vierbak zorgen voor weinig verrassingen, alhoewel het niet zo dramatisch is als het klinkt. Met een Citroën kun je over het algemeen harder over drempels of door bochten dan je zou verwachten. De Basalte zorgde ervoor dat je er goed uitzag terwijl je dat deed. Qua uiterlijk kon je de Basalte herkennen aan de zwarte lak met rode stickers. Deze zwart-rood combinatie werd doorgezet in het interieur, compleet met één-spaak-stuurwiel. Een andere gave variant van de GS is de Birotor, met wankelmotor. Deze uitvoering is al een paar keer voorbijgekomen op Autoblog, vandaar dat de Basalte vandaag in dit lijstje mocht staan.

1983: Citroën Visa Chrono

Hierbij moeten we meteen aantekenen dat een Visa Chrono eigenlijk helemaal niet snel is. De 11 seconden die hij nodig heeft om de 100 km/u te halen zijn er eigenlijk een stuk of 3 à 4 te veel. Aan de andere kant: dit zijn bijzonder leuke trapdozen en je hebt absoluut de sensatie van hard rijden. De Visa Chrono is gebaseerd op de al niet misselijke Visa GT, maar hij is net even wat smakelijker met de guitige bodykit, striping en koddige velgjes. Onder het kapje ligt een 1,4-liter viercilinder met 93 pk’s. Althans, als je te maken hebt met een Frans exemplaar. Alle andere Visa’s Chrono waren uitgerust met een 80 pk sterke motor.

1986: Citroën BX 4TC

Deze auto werd gebouwd voor het Group B Rallykampioenschap in het algemeen en voor liefhebbers van frontoverhang in het bijzonder. Er is een reden voor deze gekke neus. De normale BX heeft de motor overdwars in het vooronder liggen. De BX 4TC had zijn 2,15-liter viercilinder met turbo in lengte liggen, een layout die Audi nog altijd toepast bij hun ‘echte’ quattro-modellen. De auto is gebouwd ter homologatie voor de rallyklasse, dus er zijn zo’n 200 stuks gebouwd. Helaas bleek de auto niet bijster competitief; Lancia, Audi en Peugeot bleken veel te dominant. Lang had Citroën ook niet om de auto door te ontwikkelen, want na een paar races crashte Henri Toivonen en werd de rallyklasse per direct opgeheven. Citroën heeft geprobeerd alle auto’s terug te kopen en te vernietigen, maar enkele exemplaren hebben het overleefd. Er zijn nog 62 exemplaren over van de gaafste Citroën aller tijden.

1987: Citroën CX 25 GTI Turbo 2

Je verwacht nu een lijstje met hete hatchbacks en dat klopt ook. Die passeren absoluut de revue. Maar Citroën heeft wel degelijk heuse Autobahnstormers gebouwd. Van de CX zijn altijd snelle varianten geweest. Zo kon je in 1977 al kiezen voor een CX 2400 GTI met 130 pk. Later kwamen er een CX 24 GTI, CX 25 GTI en zelfs een CX 25 GTI Turbo bij. De gaafste kwam in 1987, helemaal aan het einde van de levenscyclus van deze bijzondere auto. De CX 25 GTI Turbo 2 trok 170 pk uit een 2,4-liter viercilinder turbomotor en met zijn bijna 300 Nm kon je een heel aardig partijtje meeblazen op de snelweg.

1988: Citroën AX GT

Ook de Citroën AX GT is niet gezegend met een hoop vermogen. De 1360 cc metende vierpitter levert 75 pk en 104 Nm op de voorwielen via een handgeschakelde vijfbak. Dat is een recept voor drama, hoor ik u denken. Maar niet getreurd, de AX GT is écht snel. Sneller dan de Visa Chrono, bijvoorbeeld. In 10 seconden haal je namelijk de 100 km/u. Toch is het vooral de bochtensnelheid die indruk maakt. Dankzij het kleine formaat van het autootje, kun je hem heel precies plaatsen. Door het lage gewicht van ongeveer 700 kilogram hoeft de 1.4 totaal niet hard te werken. Echter, dit moet je juist wél doen: dit is zo’n torretje dat je constant op zijn falie moet geven.

1990: Citroën BX 16 Valve

“Oh, buurman, wat doet u nu?” Deze scene uit wat sommigen noemen ‘de Nederlandse Basic Instinct’ zorgde er mede voor dat de sportieve BX bekendheid verwierf in Nederland. Er is een hele rits snelle BX’en geweest. De meest enerverende was deze zestienklepper die pas aan het einde van 1989 naar Nederland kwam. De meeste exemplaren die je tegenkomt zijn pas van 1990 of zelfs nog later. Het is een GTI, maar dan totaal anders en dat maakt de auto zo uniek. De 150 pk die de motor produceert, zorgt ervoor dat de iets meer dan 1.050 kg werkende BX goed van zijn plaats komt. Vooral omdat niemand het verwacht van zo’n prototype geitenwollen sokken-mobiel.

1996: Citroën Saxo VTS 1.6 16v

Het leukste pretdoosje van Citroën is ongetwijfeld de Saxo VTS. Dit kleine monstertje met zijn gave 15″ lichtmetalen velgen was vooral in het Verenigd Koninkrijk een enorme hit. Iedereen had er eentje gekocht of gestolen. De redenen waren vrij duidelijk: een laag gewicht, een hitsige zestienklepper en een dik uiterlijk. Inderdaad, dit is natuurlijk Citroën’s versie van de Peugeot 106 GTI. Verder waren er tal van modificaties mogelijk, waardoor het in de tuning scene een veel geziene gast was. Let wel even op als je gaat shoppen voor een Saxo VTS. Niet alleen op lichte rolschade, maar ook of je de goede VTS hebt. Tot 1999 was er een 1.6 VTR (Voiture Tres Rapide) achtklepper en een 1.6 VTS 16v met het dubbele aantal. Vanaf 1999 werd ‘VTS’ (Voiture Tres Sportive) gewoon een uitvoering die je bijvoorbeeld ook als 1.4 met 75 pk kon krijgen. Een duidelijk verschil, dus.

1997: Citroën Xantia V6 Activa

Van de Xantia waren niet echt ‘snelle’ versies, zoals bij de hatchbacks. Wel was er een V6-motor leverbaar met lekker veel vermogen en koppel: 194 pk en 270 Nm. Daarmee kon je zelfs 230 km/u halen! Daarnaast waren de Activa-modellen lekker dik aangekleed met gave velgen, velours bekleding en metallic lak. Het meest bijzondere aan de Activa was echter het onderstel. Je kon zo gek doen als je wilde, de koets bleef nagenoeg horizontaal. De Activa was daarmee niet alleen comfortabel, maar tegelijkertijd ook erg stabiel. Het is nog altijd de recordhouder met de hoogste snelheid ooit gemeten bij een elandtest, volgens Teknikens Värld (het instituut dat de beruchte elandtests doet), hoger zelfs dan de McLaren 675LT!

1998: Citroën Xsara Coupé VTS 2.0 16v

Een auto die nogal vaak wordt vergeten is deze Xsara. Zo rond deze periode was de Peugeot 306 GTI-6 de hot hatch die je wilde hebben. Zeker in het ‘Jaune Vermeer’ (goudgeel metallic) is het een investeringsobject pur sang. De Xsara was dat absoluut niet. Op zich vreemd, want veel van de techniek kwam overeen. De auto’s stonden bijvoorbeeld op hetzelfde platform. Daarnaast was ook de 167 pk sterke tweeliter dubbelnokker identiek. Bij de 306 was deze gekoppeld aan een zesbak, in de Xsara VTS moest je het met vijf voorwaartse verzetten doen. Qua handling was de Xsara VTS beter dan zijn verkoopcijfers deden vermoeden. Dit was een zeer stug afgeveerde auto waarbij het optillen van een achterwiel kinderlijk eenvoudig was. Niet per se volwassen of verstandig, maar oh-zo leuk. Je moet wel gaan voor het pre-facelift model (’98 – ’00). Daarna kon je de VTS namelijk ook krijgen met de ‘gewone’ 2.0 met 135 pk.

2003: Citroën C2 GT

De Citroën Saxo werd opgevolgd door de C2 en men had grote verwachtingen van deze auto. Bij de introductie waren er diverse leuke uitvoeringen, waaronder de ‘VTR’. Deze was leverbaar met een 1.4 achtklepper (75 pk) of een 1.6 zestienklepper (110 pk). Bij de 1.4 kon je kiezen tussen een redelijk aardige handbak of een verschrikkelijke sequentiële vijfbak met flippers aan het stuurwiel. Altijd vermijden dus! Gelukkig kwam Citroën later met de C2 VTS, die op sommige markten de GT werd genoemd. Deze was er juist enkel met een handbak en leverde zelfs nóg meer vermogen: 125 pk. Meer dan genoeg op een leeggewicht van 1.000 kilogram.

2004: Citroën C4 VTS Coupé

Eigenlijk is deze auto een grote teleurstelling. Rond deze tijd wist Volkswagen weer goed te scoren met de Golf GTI. Ook zette diens 200 pk sterke motor een nieuwe maatstaf. Denk bijvoorbeeld eens aan concurrenten als de Focus ST (225 pk), Megane RS (225 pk) en de Astra OPC (240 pk). De C4 VTS kwam er nogal bekaaid vanaf met 177 pk. Die paardjes zijn ook nog eens atmosferisch, dus een chipje heeft niet zoveel zin. De auto ziet er wel waanzinnig origineel uit en is eigenlijk nog steeds van deze tijd, ondanks het feit dat de auto inmiddels alweer 14 jaar oud is.

2011: Citroën DS3 Racing

De Fransen hebben niet vaak een auto die zich laat kenmerken als ‘de beste in zijn klasse’. Godzijdank is dat vaak ook niet het doel van Citroën. De DS3 Racing is voor hen die het allemaal iets minder serieus nemen. Qua uiterlijk zijn er weinig auto’s die er op lijken, zoals wel vaker dus. De rijsensatie is niet zo puur als bijvoorbeeld bij een Renault Clio Renault Sport 200, maar de DS3 Racing heeft veel meer koppel en is aanzienlijk luxer. Die twee items maken het een fijnere auto voor elke dag.