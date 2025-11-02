Audi Q3 is nu al de perfecte auto voor vrouwen

Wat is de beste auto voor vrouwen? Als we Audi mogen geloven, de nieuwe Q3.

Er bestaat eigenlijk niet iets als een ‘mannenauto’ of een ‘vrouwenauto’. Stereotypisch denk je bij die eerste aan een volledig blacked out Land Rover Defender en bij die laatste aan een roze Fiat 500. Maar er heersen natuurlijk geen verboden op het rijden in één van deze auto’s voor beide geslachten. En zelfs in typische ‘mannenauto’s’ volgens die eerdere wijsheid rijden tegenwoordig vaak genoeg vrouwen. Denk maar aan flinke SUV’s.

Audi’s voor Bayern München

Maar als je wat powervrouwen rijden meer ziet als voorbeeld, hebben we nu het ideale automotive rolmodel voor je. Bayern München doet weer zo’n persmoment waar ze elke speler een auto cadeau doen. En ja, in oktober hebben de mannen weer hun (Q6) e-trons en Q7’s/Q8’en opgehaald. Nu is het vrouwenelftal aan de beurt en één auto lijkt favoriet: de Q3. Ja, de mannen hebben dusdanig veel dure Audi’s geshopt dat nu de voorraad Q3’s op moet. Of dat is nu écht de ideale vrouwenauto. Trek zelf maar je conclusies. Er zijn namelijk 26 Q3’s uitgedeeld aan de vrouwelijke spelers en stafleden, maar ook vijf stuks Audi A3 en zelfs een A1 allstreet.

Het blijft natuurlijk mooi dat Bayern München niet samenwerkt met Bayerische Motor Werken maar Audi, ook al opereert het merk met de boksbeugel natuurlijk ook vanuit de Duitse provincie. Volgens Audi staat het lange partnerschap met de voetbalclub als een huis vanwege vergelijkbare kernwaarden: onderstuur, zuipgedrag… oh nee, verkeerde lijst. Teamgevoel, ultieme performance en dynamiek, dat was hem. Maar goed, de elftallen van Bayern zullen dus nog wel even Audi rijden, als we het zo horen.

De vrouwen van Bayern München mochten hun Audi ook alvast uitproberen door een paar challenges uit te voeren, zoals wie exact de afstand kan rijden van een vrije trap (11 meter) en wie het snelst de huiskleuren van Bayern in de sfeerverlichting van de Q3 kan projecteren. Kortom: helemaal klaar om de wegen aan te vallen met de ideale vrouwenauto van 2025.