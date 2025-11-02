Top 10 PHEV-modellen met de grootste actieradius van 2025

Stekkeren én tanken, het kan nog met voldoende modellen in 2025, maar welke PHEV heeft de grootste actieradius?

Collega Machiel zei het vorig jaar al: met hoe snel introducties gaan, is een lijstje auto’s met elektrische of half-elektrische aandrijflijnen snel verouderd. Vandaar dat we ook tijdens de EV10daagse van 2025 ons eens storten op de wereld van de PHEV met de grootste actieradius. Je loopt met een PHEV namelijk een beetje tegen een muur aan. Het idee is altijd geweest dat je een kleine elektromotor met een kleine accu bij een benzineauto in stopt, om zo de hoognodige kilometers elektrisch te kunnen rijden en de rest met de benzinemotor te kunnen doen. Dat elimineert laadstress en zorgt voor niet zo’n enge sprong in het diepe als direct over moeten naar altijd laden.

PHEV met grootste actieradius

Alleen valt wel iets op als we de balans opmaken voor 2025 qua PHEV-modellen met de grootste actieradius. Bij eerdere edities van deze lijst was het strijden om wie de 100 km elektrisch rijbereik kan halen. Nu haal je met exact 100 kilometer de top 10 niet eens. Er is meer: de koning van vorig jaar (komen we zo op terug) blijft met 200 kilometer actieradius op eenzame hoogte. We willen er niet te veel conclusies aan verbinden, maar er is niemand die dat evenaart. Op een gegeven moment moet je je afvragen of zo veel elektrisch rijden niet gewoon betekent dat je klaar bent voor een échte EV. Kortom: vrijwel alle PHEV’s die sinds de vorige lijst geïntroduceerd zijn, halen de top 10 niet eens. Toch maken we de balans ook voor dit jaar weer even op, gewoon om je geheugen op te frissen en om de twee nieuwkomers die het wel redden een plekje te geven. Maar ook omdat bij een paar auto’s de verbruikscijfers zijn gewijzigd en bij vrijwel elk model ook de prijzen.

10. Mercedes S 450 e

113 kilometer

135.133 euro

We beginnen bij de luxe slede die vorig jaar ook nipt de top 10 haalde, maar dit jaar hekkensluiter is. De Mercedes S-Klasse als S 450 e. Je hebt wel een lekkere krachtbundel dankzij 408 pk uit een drieliter zescilinder, maar de elektromotor op zichzelf haalt 113 kilometer rijbereik volgens Das Haus. Meer dan genoeg om een groot deel van je kilometers emissievrij te rijden.

9. Audi Q3 Sportback eHybrid

118 kilometer

54.990 euro

De eerste nieuwkomer qua PHEV-modellen met de grootste actieradius komt van Audi en hun nieuwe Q3. De aandrijflijn an sich gaan we nog wel meer tegenkomen: 1.5 liter TSI viercilinder met elektro-ondersteuning. De enige motorisering in de Q3 zorgt voor 272 pk uit deze combinatie, ook dat is een bekend getal. Overigens moet je voor rijbereik en niks anders de Sportback hebben, dankzij diens ‘aerodynamische silhouet’ haalt deze 118 kilometer. Er is een optie met een aerodynamischer silhouet, dat komen we zo tegen.

8. Range Rover Sport P460e

123 kilometer

107.399 euro

Bij de ‘P460e’-aandrijflijn, de zescilinder PHEV-versie van de Range Rover, maakt het qua aandrijflijn niet bijster veel uit of je de Sport of de fullsize Range Rover neemt. Allebei halen ze ruim 120 kilometer elektrisch volgens JLR. Toch is het net als vorig jaar de Sport die dankzij zijn kleinere, eh, minder grote omvang twee kilometers erbij snoept en op 123 stuks uitkomt.

7. Volkswagen Tiguan eHybrid

125 kilometer

52.490 euro

Bij Volkswagen zien we een daling wat betreft de grootste actieradius van hun PHEV-modellen. Initieel stelde VW dat ruim 135 kilometer mogelijk was voor hun grootste modellen met de eHybrid-aandrijflijn, net als de Q3 de 1.5 TSI met elektrohulp. In 2025 daalt dat getal naar 125 kilometer voor de Tiguan als je de 204 pk sterke versie neemt. Nog steeds ruim voldoende, maar toch. De cijfers zijn trouwens vrijwel identiek als je kiest voor de grotere Tayron en/of Skoda Kodiaq, maar de ‘kleinere’ Tiguan pakt overal nét de beste cijfers.

6. Volkswagen Passat eHybrid

125 kilometer

43.990 euro

Hetzelfde geldt voor de Passat, die nu ook naar 125 kilometer is bijgesteld als je de 204 pk sterke versie van de 1.5 TSI eHybrid neemt. We willen niks vervelends zeggen over liegen met verbruikscijfers als het Volkswagen betreft, sterker nog, als blijkt dat dit een realistischere weergave is juichen we het enkel toe. De Passat profiteert overigens van een verbruik dat nu heel dicht bij de 272 pk sterke versie van deze aandrijflijn neemt: die komt 124 kilometer ver. Dus tenzij je precies 125 kilometer van je werk woont, is dat een lekkere beuker én mag je kiezen voor het R-Line-pakket. Uiteraard krijg je ook hier een vergelijkbaar pakket als je een Skoda Superb kiest, mag ook.

5. Mercedes GLC 300 e

127 kilometer

75.850 euro

Ook bij de Mercedes GLC 300 e stelde het merk ooit dat je 130 kilometer ver kwam in deze 313 pk sterke viercilinder elektro-combinatie. Mercedes levert ietsje minder in nu en zegt dat de GLC realistisch 127 kilometer ver komt. Uiteraard loopt deze GLC ‘nu al’ op zijn laatste benen omdat de nieuwe EV-versie eraan komt, waarvan nog niet bevestigd is of deze ook uiteindelijk een hybride-versie krijgt zoals de CLA. Oh ja, en Mercedes ontneemt je geen praktisch gemak: de GLC Coupé komt precies even ver. Zodat jij met een gerust hart de praktische versie kan nemen.

4. Volkswagen Golf eHybrid

140 kilometer

39.990 euro

De meest efficiënte verschijningsvorm van de 1.5 TSI met 204 pk bij Volkswagen brengt je 140 kilometer ver. In de gewone Golf (zonder sportief pookje helaas). Omdat Volkswagen net als bij de Tiguan en Passat het rijbereik iets heeft bijgesteld, levert hij daarom iets in ten opzichte van vorig jaar. Dat heeft te maken met de nummer drie. Maar goed, 140 kilometer komt ver zat en de kans is groot dat Volkswagen niet perse iets heeft gewijzigd, meer de theorie nu laat aansluiten bij de praktijk.

3. Audi A3 40 TFSI e

143 kilometer

43.990 euro

We hadden het net al over een aerodynamisch silhouet bij de Q3. Maar pak eens zo’n Audi Q3 eHybrid. Zet hem nou eens ietsje lager. En haal die coupé-daklijn eraf. En stuur hem op dieet. En maak hem dan een paar duizend euro goedkoper. Gefeliciteerd: je hebt een Audi A3. En als je die met, jawel, de 1.5 TSI met 204 pk neemt, kom je maar liefst 143 kilometer ver zonder ook maar één liter dinosap te gebruiken waarmee je hoog eindigt in de lijst van PHEV-modellen met grootste actieradius. “Ja, maar ik wil een crossover”: prima, dan kies je de Allstreet die je voor een kleine meerprijs met hetzelfde bereik kan krijgen. Nee, we willen niet te cynisch doen over de staat van de huidige wereld, maar waarom je met dit soort cijfers nog steeds meer nodig hebt. De upgrade naar de 272 pk sterke 45 TFSI e kost wel een flinke hap rijbereik, maar alsnog kom je verder dan de Q3. En ook al zal de praktijk tussen de A3 en de Golf vergelijkbaar zijn: Audi hebben we niet gehoord over verminderd rijbereik, dus daarmee is dit ook de meest efficiënte VAG-hybride qua elektrisch rijbereik.

2. Omoda 9 SHS

150 kilometer

52.900 euro

Nét boven de A3 vinden we de tweede en laatste nieuwkomer qua PHEV-modellen met de grootste actieradius. Het merk Omoda (en zustermerk Jaecoo) betekent dat het grote Chinese bedrijf Chery eindelijk voet aan wal zet in Nederland. Dat doen ze met EV’s en PHEV’s, waarbij de forse Omoda 9 SHS eentje uit die laatste categorie is. Net als alle VW-modellen zit er voorin een 1.5 liter grote viercilinder die maar voor een klein deel van de power zorgt. Veruit het meeste komt uit de elektromotoren om tot een totaalplaatje van 537 pk te komen. En bijladen hoeft ook maar weinig dankzij een volledig elektrisch bereik van 150 kilometer. Overigens moet Omoda zich nog even richten op Google-resultaten: zoek je ‘Omoda’, dan kom je het kledingmerk én nog ironischer de nummer één uit deze lijst tegen alvorens je de site van Omoda en Jaecoo vindt. Oei.

1. Lynk & Co 08

200 kilometer

55.995 euro

En die nummer één, dat is dezelfde als vorig jaar. Je moet altijd baas boven baas houden en de Lynk & Co 08 is nog steeds de PHEV met de grootste actieradius in 2025. De combinatie van een kleine 1.5 liter driecilinder en krachtige e-motoren en een grote accu zorgt voor 200 kilometer elektrisch rijbereik. Niet lang geleden waren er serieuze EV’s die dat maar net haalden zonder hulpmotor op benzine. Deze auto bevestigt écht het beeld dat we hebben bij een PHEV waarmee je eigenlijk zegt dat je klaar bent voor een volwaardige EV. Maar goed, alle vormen mogen of kunnen er zijn.