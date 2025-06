Nieuwe Audi Q3 is PHEV-only in Nederland

De derde generatie van de Audi crossover is hier met een leuke aandrijflijn voor Nederlanders.

Iedere twee jaar zijn er Olympische Spelen, iedere vier jaar een WK-voetbal en om de zeven jaar is er een nieuwe Audi Q3. De eerste generatie van de compacte crossover verscheen in 2011. Gen 2 werd in 2018 geboren en nu zijn we weer zeven jaar verder. Hoog tijd dus voor de derde generatie van de Audi Q3!

Ook Audi geniet mee van de populariteit van dit segment. Sinds tien jaar is de Q3 het bestverkochte model uit het Audi-assortiment. Er vlogen al twee miljoen Q3’s over de toonbank. Kan de nieuwe generatie daar een mooi vervolg aan geven?

Het uiterlijk van de nieuwe Q3 is weinig verrassends. De crossover volgt het voorbeeld van de eerdere, nieuwe Audi’s. Wat ook helpt, zijn de spottersfoto’s van @wouter. Net als de e-trons krijgt de Q3 de dichtgeknepen verlichting. De koplampen zijn voorzien van micro-LED technologie.

Dankzij een lijn over de zijkant worden koplampen verbonden met de verlichting achterop. Onder die lijn vind je 17- tot 20-inch wielen. Aan de achterkant vind je een doorlopende LED-strip en een verlicht logo die je tegenwoordig overal tegenkomt. Erboven zitten achterlichten die optioneel bestaan uit 36-delige OLED’s.

Motoren: eindelijk PHEV!

De nieuwe Q3 krijgt een stel aandrijflijnen die je al zag aankomen. De bekende 1.5 mild-hybride TFSI met 150 pk, de 2,0-liter met 204 pk en voor andere landen een 150 pk sterke dieselmotor. Hier in Nederland gaan we daar weinig van merken. Voor de Nederlandse markt brengt Audi alleen een plug-in hybride aandrijflijn uit. De Q3 e-hybride heeft 272 pk aan vermogen en 400 Nm. Kun je mee thuiskomen.

De PHEV heeft een 25,7-kWh accu die je met maximaal 50 kW kunt DC-snelladen. Van 10 naar 80 procent duurt een half uurtje. Is de batterij vol? Dan kun je maximaal 120 kilometer volledig elektrisch rijden. Da’s oké, maar niet baanbrekend. De grotere broers van Volkswagen en Skoda komen net iets verder op e-power.

Voor de papa’s die af en toe alleen rijden in de Q3 en lekker willen hoeken met het hok biedt Audi twee speciale onderstellen aan. Je kunt gaan voor de standaard basis met stalen veren, maar ook voor een sportonderstel en eentje met adaptieve dempers met twee kleppen voor rebound en compressie. Dat wil je.

Het interieur

Vanbinnen ziet het er ook allemaal weer picobello uit, maar is er wel één grote verandering. De versnelling kiezen gaat nu met een hendel aan de stuurkolom. Het is de stengel aan de rechterkant. Aan de andere kant is er nog een nieuwe hendel voor de lichten en ruitenwissers.

Achter de hendels vinden we een 11,9-inch instrumentencluster en een 12,8-inch MMI-touchscreen. Je telefoon opladen kan met een 15 watt gekoeld draadloos platform of middels een van de vier USB-C-punten. Helemaal achterin kun je 488 liter aan spullen kwijt of 575 liter als je de achterbank naar voren schuift. Klap diezelfde achterbank omlaag en je hebt 1.386 aan laadvolume.

Prijzen van de Audi Q3

De prijskaartjes in Die Niederlande maakt Audi nog even niet bekend. Die op de thuismarkt wel. De plug-in hybride gaat bij de buren voor tenminste € 49.300. Heel veel meer moet de Audi hier niet gaan kosten wil ie gaan concurreren met de equivalenten van BMW en Mercedes. De plug-in hybride X1 gaat hier voor € 53.502,40 en de GLA PHEV voor tenminste € 51.744.