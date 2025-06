Ook de Audi Q3 moet eraan geloven

Heet! We hebben de nieuwe Audi Q3 gesnapt.

Het begon met de Citroën Cactus, daarna volgde onder meer Hyundai en nu doen ook BMW en Audi er volop aan mee. We hebben het over de trend van gespleten koplampen. Bij Audi waren deze tot nu toe voorbehouden aan de elektrische modellen, maar daar gaat verandering in komen.

@wouter is de spionagefotograaf aan het uithangen in de buurt van Ingolstadt en wist daar een nieuwe Audi te spotten. Dit is géén elektrisch model (als je heel goed kijkt zie je een uitlaat schuilgaan onder de achterbumper), maar deze auto krijgt wel gespleten koplampen á la de Q6 e-tron.

Het lijkt erop dat de nieuwe Audi Q3 niet alleen gespleten koplampen krijgt, maar ook gespleten achterlichten. Dat zagen we voor het eerst bij de nieuwe A6 (de normale, niet de e-tron). De Q3 lijkt dus een willekeurige mix te worden van bestaande designelementen.

Wat kunnen we verder verwachten van de nieuwe Audi Q3? De auto komt natuurlijk op het MQB Evo-platform te staan, wat ook al de basis vormt voor de huidige A3 en de Volkswagen Tiguan. Ongetwijfeld zal er ook weer een plug-in hybride variant komen.

Of de Audi RS Q3 nog terugkeert weten we niet, maar waarschijnlijk niet met vijfcilinder. Deze wordt momenteel nog geleverd in de RS3, maar de dagen van de vijfcilinder zijn geteld. We vrezen dat Audi dit blok niet meer in een nieuw model gaat lepelen.

Audi is al sinds 2023 aan het testen met de nieuwe Q3, dus het wordt langzamerhand tijd voor een onthulling. Die is nog niet aangekondigd, maar volgt waarschijnlijk ergens later dit jaar.