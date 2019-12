Audi hangt prijskaartje aan de RS Q8

Het kost wat, maar dan heb je wel de snelste Audi SUV ooit.

Waar AMG geen enkel model van Mercedes met rust laat, is Audi Sport net iets kieskeuriger. Daarom hebben we tot op heden weinig SUV’s gezien met het RS-label. De Q3 was het enige model dat een RS-kuur kreeg. De Q5 en Q7 werden overgeslagen. De Q8 is echter net iets sportiever dan een Q7 en werd wel geschikt geacht voor behandeling van Audi Sport. Vorige maand kregen we namelijk de RS Q8 voorgeschoteld, de meest brute en krachtige SUV van Audi tot nu toe.

Hoe krachtig ook al weer? De 4.0 TFSI V8 produceert maar liefst 600 pk en 800 Nm koppel. Daarmee sprint het beest in 3,8 seconden naar de 100 km/u. De topsnelheid is begrenst op 250 km/u, maar dit kan opgeschroefd worden naar 305 km/u.

Dit wisten we natuurlijk allemaal al, maar wat we nog niet wisten was de Nederlandse prijs. Die kunnen we nu wel mededelen: de vanafprijs is €199.700. Uiteraard is dit nog flink op te schroeven, door bijvoorbeeld het RS-dynamic pakket aan te vinken. Daarmee krijg je voor een meerprijs van €17.500 keramische remschijven, een sportdifferentieel, actieve rolstabilisatie en de mogelijkheid om door te knallen naar 305 km/u.

Dan rest nog de vraag: wat kosten de concurrenten? Uit de schappen van Mercedes is de 585 pk sterke GLE 63 S Coupé de auto die het dichtst in de buurt komt. Hoewel de auto minder vermogen levert, is hij met €220.275 wel duurder. Bij BMW kun je gaan voor de X6 M. Deze beschikt net als de RS Q8 over 600 pk. De prijzen daarvan zijn echter nog niet bekendgemaakt. Uit eigen huis heeft de Q8 nog concurrentie van de Porsche Cayenne Coupé Turbo. Deze is er vanaf €206.500 euro. Dan heb je wel 50 pk minder. In vergelijking met de concurrentie valt de prijs van de RS Q8 dus nog mee.

Bestellen kan vanaf 19 december. Ergens begin 2020 kunnen we vervolgens de eerste exemplaren op Nederlandse bodem verwelkomen.