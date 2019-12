Memorabele ritten van redacteuren

Het is nog steeds mogelijk om lol te hebben met je auto. Getuige de anecdotes die iedereen wel heeft.

De ‘autohobby’ kan zich op verschillende manieren manifesteren. Het kan zijn dat je op je 21e al aan je zesde auto toe bent. Of dat je al je tijd steekt in je auto en carmeetings. Maar vaak zijn het ook gewoon die paar bijzondere autoritten die indruk maken en waar je soms jaren later nog met plezier aan terugdenkt. Wij vroegen enkele van onze redacteuren naar een rit die op hen indruk heeft gemaakt.

Casper: De rit naar huis die toevallig leuk bleek

Voor Autoblog rijd ik natuurlijk fantastische auto’s op fantastische wegen. Nog niet zo heel lang geleden had ik echter een autorit die per ongeluk heel leuk bleek en dat is misschien nog wel mooier.

Het stomme was: ik had drie dagen lang niets anders gedaan dan zo hard mogelijk rijden op prachtige wegen. Ik moest namelijk een foto- en videoverslag maken van een toerrit door Luxemburg. Met de Alfa Romeo Giulia duurtester reed ik tussen de deelnemers in sportwagens en supercars door om mooie platen te kunnen schieten. Tussendoor moest ik telkens zo snel mogelijk van plek wisselen en delen van de route afsnijden om te zorgen dat ik weer vooraan de stoet auto’s uitkwam. Dat was op zich al hartstikke leuk, maar de verrassing kwam op zondagmiddag.

De route had z’n laatste stop in een klein stadje waar geluncht werd en waar ik afscheid nam van de groep. Na nog even snel de tank te vullen bij een lokaal tankstation, stelde ik de navigatie in op ‘Thuis’ en ging het gas erop. De route leidde me door de noordelijke helft van Luxemburg naar Duitsland. Het zonnetje begon al wat te zakken en de Giulia bromde tevreden. Het was niet omdat de wegen beter waren, maar alles kwam gewoon even bij elkaar. Maar ik wilde snel naar huis, zonder dat ik op een bepaalde tijd ergens hoefde te zijn. De druk was eraf en ik hoefde de 200 pk’s niet helemaal uit de Giulia te wringen, maar gebruikte ze wel om op te schieten. De auto was in zijn element, ik was in mijn element, alles klopte.

Michael: Voor het eerst meerijden in een Cosworth

Pech krijgen op weg naar Zuid-Frankrijk met de Ford Sierra met daarachter de caravan is niet fijn. Als het al in België gebeurt op een nationale feestdag heb je helemaal pech. Alleen, voor mij viel dat mee. Weggesleept naar de lokale Ford garage bleek deze natuurlijk gesloten, maar het naast gelegen Shell benzinestation was wel open en buiten stond een fonkelnieuwe Ford Sierra Cosworth 4×4.

De eigenaar stond binnen achter de balie en had al snel door wat het probleem zou moeten zijn aan de automatische versnellingsbak van onze Sierra. “Wacht ik heb nog een Ford Garage en die gooi ik wel even open, volg mij!” Mijn bewonderende blik voor zijn auto was blijkbaar voldoende, ik ging mee in de Cosworth en de rest van de familie volgde in de Sierra 1.6CL. Het ritje duurde maar 15 minuten, maar de grijns ging de hele vakantie niet meer van mijn gezicht.

Wouter: De nachtrit met een navislavi

Het klinkt wat meer kinky dan het in werkelijkheid was, maar qua autorit was het er één om nooit meer te vergeten. Je zou het bijna een sprookje kunnen noemen, laat ik de tekst dan ook maar zo beginnen. Er was eens een team van Autoblog wat ’s-Nachts opnames moest maken op verschillende locaties. We schrijven het jaar 2011, er was net een hagelnieuwe Porsche 911, voor de kenners: de 991.

Waar we exact waren, weet ik niet meer. En het probleem was dat we dat toen ook niet scherp hadden. Het was ergens tussen de grote rivieren, een niet onbelangrijk detail voor dit verhaal. Voordat ik die avond wegreed, moest de Porsche 911 nog worden afgetankt om dat in de nacht niet meer te hoeven doen. Uiteraard krijgt any 911 het beste wat we kunnen vinden, Shell V-Power. Je weet wel, de brandstof die samen met Scuderia Ferrari is ontwikkeld om meer energie uit elke druppel brandstof te halen door efficiëntere verbranding.

Aan het begin van de nacht moesten we naar de volgende locatie, het was rond een uur of drie. Er klonk dan ook een zucht van opluchting door de cabine van 911 toen we ons volgende adres hadden ingevoerd: het was minder een kwartier rijden. Vol goede moed draaide we de 911 een provinciale weg op en bespraken we of we eerst gingen ontbijten of direct ons bed in zouden gaan als we straks klaar zouden zijn. Toen zagen we het. Het bord. Met iets over een pont erop. Waarvan we al konden verwachten dat die midden in de nacht niet zou varen en dat bleek te kloppen.

Onze navigatie hield daar geen rekening mee en dus moesten we omrijden naar de eerstvolgende brug. Een rit van enkele tientallen kilometers aan de ene kant van de rivier en dan weer terug aan de andere kant van de rivier. Wel een rit over dijkwegen dus, uitgestorven dijkwegen zelfs. Sociaal als we zijn, zetten we wel de klep van de uitlaat dicht. Voor ons slingert de dijkweg met niemand erop, we zitten in een 911, de stoelverwarming staat aan, het gezelschap is goed, de tank is gevuld met V-power. Dus het werd toch nog een mooie rit….

Ruben: Mijn eerste roadtrip door de VS

Mijn leukste auto-herinnering is eigenlijk nog niet zo gek lang geleden. In 2017 maakte ik voor het eerst een roadtrip door de Verenigde Staten. Een bekende route langs de westkust en een gedeelte in het binnenland van Amerika. De kans is groot dat er enkelen onder jullie zijn die een vergelijkbare route hebben gereden. Ik heb de route gereden met één van de goedkoopste auto’s die ik en mijn vriendin konden huren. Niet zozeer omdat ik dat zo fantastisch vond, maar omdat ik destijds met 23 jaar nog een dikke dagelijkse toeslag zou moeten betalen voor elke auto wat maar enigszins leuk was. (Dit heb ik met de vakantie van dit jaar helemaal goedgemaakt, medelijden is niet nodig).

In een tijdsbestek van twee weken reden we meer dan 5.000 kilometer met een Kia Forte. En ik had er nog lol mee ook. Van de hitte in Death Valley (Nevada) tot besneeuwde wegen in Lake Alpine (Californië). We vertrokken elke ochtend zeer vroeg om lekker kilometers te maken met een dagelijkse mooie zonsopgang als cadeau.

Het was echt niet de leukste auto. Je kwam met name in de heuvels en bergen vermogen tekort, het interieur is niet heel luxe en op het gebied van comfort scoort de Forte gemiddeld. Maar dat maakte de trip voor mij persoonlijk nu juist zo memorabel.

Autoplezier komt in alle soorten en maten

