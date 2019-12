Verkoper duurste auto ter wereld voor de rechter gesleept

Mooi is dat: koop je de duurste auto ter wereld, zit er geen versnellingsbak bij.

Hoewel er genoeg te vertellen is over een Ferrari 250 GTO, is de auto momenteel vooral bekend om één ding: de exorbitant hoge prijzen. Een van de gelukkigen die zijn handen wist te leggen op een 250 GTO was Gregor Fisken. De 55-jarige Brit is een voormalig coureur en houdt zich vandaag de dag bezig met het handelen in historische automobielen. Op dat punt is de 250 GTO natuurlijk de heilige graal.

Goed, Fisken had dus voor het absurde bedrag van $44 miljoen de heilig graal in handen. Het ging om een schitterend blauw exemplaar uit 1962, die tweede die ooit gebouwd is. Het duurde dan ook niet lang voor Fisken een koper wist te vinden. Vrijwel direct na de aanschaf in 2017 verkocht hij de auto namelijk aan een anonieme verzamelaar. Eind goed, al goed, zou je denken. Het verhaal kreeg echter toch nog een staartje.

Wat was er aan de hand? De versnellingsbak ontbrak. Dit was al bekend bij de aankoop, maar Fisken was in de veronderstelling dat de verkoper deze er nog achteraan zo sturen. De verkoper, de Amerikaan Bernard Carl, dacht daar echter anders over. Hij wil de versnellingsbak wel boven water halen, maar daarvoor wil hij $500.000 extra van Fisken.

Fisken laat het daar niet bij zitten en is inmiddels een rechtszaak begonnen. Hij heeft echter geen makkelijke tegenstander, aangezien Carl toevallig advocaat is. Er is momenteel nog geen oordeel geveld door de rechter. De 250 GTO zal het voorlopig nog even zonder versnellingsbak moeten stellen. Dat zal echter niet zo’n punt zijn, aangezien er waarschijnlijk toch vrij weinig met de auto gereden zal worden.

