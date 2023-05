Audi heeft bekende F1-coureurs op het oog voor eigen team

Audi stapt de hoogste raceklasse in en heeft interesse in twee F1-coureurs voor hun team.

Wij kijken er wel naar uit. Audi dat mee gaat doen in de hoogste raceklasse, in 2026 is het dan zover. Het merk neemt Sauber over en is hard aan het werk om zich voor te bereiden op de toetreding. Je zou toch mogen verwachten van een dergelijk merk, met zulke kennis op autogebied, dat ze gelijk mee kunnen doen in de top. Toch haal je het niet alleen met een goede auto, je hebt ook mensen nodig die het ding kunnen besturen.

Audi heeft twee F1-coureurs op shortlist

Het merk kan niet komen aanzetten met twee rookies. Nee, ze moeten gelijk doorgewinterde coureurs weten te binden. En welke namen gaan nu rond? Dat zijn Sebastian Vettel en Carlos Sainz Jr.

Sebastian Vettel

Deze namen komen niet uit de lucht vallen. Sebastian is sinds verleden jaar met pensioen. Toch heeft hij aangegeven dat hij de competitie en spanning erg mist. Dat zeg je niet zomaar, zou ik denken. De 35-jarige coureur geeft aan dat hij na zijn laatste race in Abu Dhabi in een zwart gat viel. Of in andere woorden: hij heeft opeens geen hol meer te doen. Dat viel hem blijkbaar zwaar zegt hij tegen het Duitse Bild am Sonntag: “Na zo lang actief te zijn geweest in het racen, heb ik voor het eerst iets als een normaal leven”. Binnenkort stapt hij weer in een F1-auto. Nee, niet om echt weer te gaan racen maar om een stukje te sturen op het Goodwood Festival of Speed.

Naar alle waarschijnlijkheid wordt Andreas Seidl CEO van het raceteam van Audi. De voormalig McLaren-topman heeft naar verluidt Sebastian genoemd als eerste keuze. Een naam laten vallen, is een naam serieus nemen. Dus dat doen we dan ook, zeker nu Sebastian zelf aangeeft dat hij de F1 mist.

Carlos Sainz

Toen Carlos nog onder contract bij McLaren stond werkte Seidl er ook. Niet geheel ontoevallig dropt hij ook de naam van Carlos dus. Twee oude bekenden die goed met elkaar kunnen samenwerken, de geruchten waren er al eerder. Het lijkt er ook dat de coureur niet helemaal gelukkig is bij zijn huidige team. Tel hierbij op dat zijn pa nog steeds racet voor Audi en de puzzel is gelegd.

De kans is klein is dat het raceteam beide coureurs weet te strikken. Het zijn interessante geruchten, want met dergelijke coureurs haalt Audi direct veel kennis en talent binnen.

Voor welke coureur zou jij gaan en met welke tweede rijder? Laat het ons weten in de comments.