Clarkson, May en Hammond in The Grand Tour: Eurocrash!

Er komt weer een nieuwe The Grand Tour special aan, met dit keer de focus op Europa.

Het format van The Grand Tour is jaren geleden op de schop gegaan. Het saaie studiogedeelte is weggelaten en het olijke trio Jeremy Clarkson, James May en Richard Hammond doen alleen nog maar de specials. Prima voor ons. Geen opvulling en meteen het avontuur. Helemaal top.

Tijd om weer eens een slinger te geven aan een Prime abonnement, mocht je dat nog niet hebben. Vandaag is namelijk bekendgemaakt dat The Grand Tour: Eurocrash vanaf vrijdag 16 juni te streamen is op Prime. Geen exotische locaties als Vietnam of ergens in Zuid-Amerika. Nee, het good ol’ Europa staat dit keer op het programma.

Route door centraal Europa

Amazon wil nog geen exacte locaties delen. De streamingdienst spreekt over Centraal Europa. The Sun weet echter te melden dat het trio een route heeft gereden door onder andere Polen, Slowakije, Hongarije en Slovenië.

De opnames vonden in 2022 plaats. De aflevering duurt twee uur. Autoliefhebbers kunnen zich opmaken voor een prachtig spektakel. Iedereen kent de bekende en prachtige wegen in Frankrijk, Italië en bijvoorbeeld Zwitserland. Maar ook Centraal Europa bevat pareltjes volgens de The Grand Tour: Eurocrash. Dit en meer komt allemaal aan bod in de special.

Ook voor deze episode is gekozen voor gekke auto’s in plaats van een supercar zoals een Ferrari of Lamborghini om de tocht te maken, geheel in traditie van The Grand Tour. Kortom, we hebben er zin in. Vanaf 16 juni is The Grand Tour: Eurocrash te streamen op Amazon Prime.