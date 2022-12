Carlos Sainz ontvangt kerstcadeau van Ferrari

Carlos Sainz heeft net op tijd voor de kerst een cadeau van Ferrari in ontvangst genomen.

Ja, wat is het toch fijn om F1 coureur te zijn. Niet alleen mag je dik twintig keer per jaar in de snelste auto’s ter wereld rondcrossen, je wordt er doorgaans ook nog eens vorstelijk voor betaald. Net als menig topsporter, is de gemiddelde F1 coureur daarom al vrij jong financieel onafhankelijk. En dat is natuurlijk het ultieme recept voor een verzameling supercars in de garage.

Slechts weinig F1 coureurs kunnen de verleiding weerstaan, doch Carlos Sainz deed het jarenlang met de Golf die hij kreeg van zijn ouders toen hij 18 werd. De persconferentie waarbij de Spanjaard antwoordt dat hij een Golf rijdt terwijl al zijn collegae opnoemen welke exoten ze hebben is legendarisch. Echter de tijd dat Sainz het zo bescheiden hield is inmiddels al lang voorbij.

Dat moet eigenlijk ook wel, als je voor merken als McLaren en Ferrari werkzaam bent. Bij Macca verplaatste Carlos zich vaak in een 720S. Maar nu hij bij de heilige graal is beland, gaat hij een stapje verder, met een gepersonaliseerde 812 Competizione. Vorig jaar was er al een video waarbij Sainz kleurtjes uitkoos bij Ferrari’s Tailor Made afdeling. Een dik jaar later is het eindresultaat klaar. Sainz kreeg ‘m afgelopen week dan eindelijk overhandigd, in bijzijn van collega Leclerc.

Sainz’ Competizione is, we moeten het zeggen, matig uitgevoerd. Matgrijs met grijze wielen, dat mag natuurlijk absoluut niet meer. Het is immers al een tijdje geen 2008 meer. Het is een onbegrijpelijke keuze, maar het is de keuze van Sainz. Hij had ‘m en voor ons resteert slechts dagdromen over wat we zelf zouden doen. Zelfs al zou je het geld hebben, moet je immers nog steeds door Ferrari uitgekozen worden, om er eentje van de 999 te mogen kopen.

Sainz heeft in ieder geval nog wel een leuk detail aan de zijne toegevoegd. In het interieur is er ruimte gemaakt voor de tekst ‘Smooth Operator’, een van de bijnamen van de Spanjaard. Dat is dan wel weer smooth. Heb jij ook een leuke auto van de zaak? Laat het weten, in de comments!