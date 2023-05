Subaru kondigt enorme lading elektrische auto’s aan

Dat klinkt in elk geval heel erg goed: Subaru kondigt een zwikje elektrische auto’s aan.

Het is altijd leuk om bij reünies te zijn. Even checken hoe je oude vrienden, collega’s en klasgenoten het doen. Omdat het tegenwoordig als een afgang wordt gezien om te zeggen dat het niet zo goed gaat, vertellen we niet we doen maar wat we gaan doen.

“Ja, ik ben nu met bla bla bla bezig en in een vergevorderd stadium met inversteerders en we zijn nu op zoek naar een geschikte locatie”, En dat betekent dan “Ja, ik ben bijna blut en probeer geld te lenen van mijn ouders terwijl ik bij hen op de zolder slaap”. Kijk, en dat is bij autofabrikanten niet anders. Die leggen niet de nadruk op wat ze maken, maar wat ze gaan maken in de toekomst. Op één of andere manier denken ze dat dat relevanter voor ons is.

Elektrische auto’s van Subaru

Vandaag is het Subaru dat voor ons de meest wilde plannen heeft. Het merk bouwt op dit moment niet heel veel auto’s en de meeste van die auto’s zijn niet zo heel erg interessant voor het gros van de Nederlanders. Maar daar komt dus verandering in, want Subaru komt met niet één, niet twee maar maar liefst drie nieuwe elektrische auto’s! En nee, dan tellen ze de Solterra niet mee, die is er immers al.

Subaru was aanvankelijk bezig met een enkele EV naast de Solterra, maar dat worden er dus drie. Subaru bevestigt dat de ontwikkeling is versneld. Nu is dat – net als op een reünie – enorm niets zeggend. Want als je heel erg traag bent met de EV-transitie, is alles een versnelling.

400.000 EV’s per jaar

Het is natuurlijk geweldig voor de natuur dat er drie nieuwe elektrische auto’s bijkomen. Uiteraard willen de Japanners niet overdrijven met efficiency, dus is er besloten dat alle drie de auto’s crossovers zullen zijn. Het is niet zo dat ze bij Toyota drie elektrische modellen lenen en daar een eigen logo op zetten. Nee, Subaru gaat ze zelf ontwikkelen én zelf bouwen. In twee fabrieken worden – per fabriek – 100.000 elektrische auto’s gebouwd in 2025. Tegen 2028 moeten dat in totaal 400.000 elektrische Subaru’s zijn per jaar.

Dat het merk deze plannen heeft, is natuurlijk geweldig nieuws. Het is alleen wel een beetje laat, allemaal. Precies vorig jaar kwam de Solterra op de markt (een Subaru-kloon van de Toyota bZ4X). Sindsdien zijn er dik 50 van verkocht. Ook zijn het nog altijd plannen, tot zover gebeurt er nog niet heel erg veel en het duurt ook nog wel eventjes voordat de plannen gerealiseerd zijn. Maar hey, het klinkt wel ambitieus.

