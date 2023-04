Carlos Sainz bovenaan de lijst voor Audi F1 team

De Volkswagen Groep bestormt met Audi in 2026 voor het eerst de Formule 1. Kennelijk staat Carlos Sainz het hoogst op de lijst als gewenste coureur.

Na letterlijk decennia van geruchten, gaat het in 2026 daadwerkelijk gebeuren: Vollkswagen gaat meedoen aan de Formule 1. Het doet dat onder de banner van luxemerk Audi. Op een of andere manier past dat ook wat beter bij de sport en vermoedelijk is het marketingtechnisch ook handig. Op Audi’s maakt de Volkswagen Groep namelijk een stuk meer marge dan op Volkwagens. Wel fijn dus als de premium b0iZ die boksbeugels kopen aan de toog in ieder geval kunnen snoeven over de zoveelste F1 zege van ‘hun merk’. BMW wie?

De entree van een nieuw merk biedt ook kansen (en risico’s) voor coureurs. Audi neemt namelijk het team van Sauber (dat nu door het leven gaat als Alfa Romeo) over. Feitelijk heeft het dat zelfs al gedaan, alleen pas vanaf 2026 wordt het team ook officieel ‘Audi’ in naam. Dat wil zeggen dat de huidige coureurs de nieuwe broodheer zullen moeten overtuigen van hun kunnen. En dat als dat niet lukt, anderen hun plekjes kunnen innemen.

Momenteel zijn ons aller Valtteri Bottas en Guanyu Zhou de coureurs van de boksbeugel. Beiden zetten op het moment de wereld niet echt in vuur en vlam. Bottas heeft potentieel een probleem met het chassis van zijn nieuwe Sauber Alfa. Hij gaat na een goed optreden in Bahrein namelijk werkelijk voor geen meter meer in de C43. Zhou was hem de afgelopen races te snel af, maar heeft zo op het oog ook niet de grote progressie geboekt die dit jaar van hem verwacht wordt.

Waar de Fin nog een deal heeft tot en met 2024, moet Zhou elk jaar knokken voor zijn plek. In Duitse media gaat al lang het gerucht dat Mick Schumacher reeds in 2025 (en misschien wel 2024) een plekje krijgt bij het team uit Hinwil. De combinatie lijkt een logische: Duits merk, jonge Duitse coureur met een extreem goede achternaam. Dat gezegd hebbende is er inmiddels wat koud water op dat gerucht is gegooid door Audi honcho Markus Duesmann. Volgens hem is er met meerdere coureurs gepraat, maar níet met Schumacher. Enfin, wat niet is, kan nog komen.

Maar de nummer één op het lijstje van Audi is Schumacher naar verluidt sowieso niet. Want dat zou volgens ingeweiden Carlos Sainz zijn. De Ferrari coureur is inmiddels 28 jaar oud en een gevestigde man bij Ferrari. Tegelijkertijd lijkt het erop dat, met name wanneer de auto goed is zoals vorig jaar even het geval was, Sainz de tweede viool speelt bij team rood achter het wonderkind Charles Leclerc.

Mocht dat over drie jaar nog zo zijn en/of als Ferrari een puinhoop van de zaken blijft maken, zou een overstap naar Audi over drie jaar wellicht aanlokkelijk kunnen zijn voor Sainz. Hij wordt daar dan herenigd met Andreas Seidl, waarmee hij ook bij McLaren al veel gewerkt heeft. Dit zou ook de belangrijkste reden zijn voor de link met Sainz. Maar er is nog een link: Carlos senior heeft ook jarenlange ervaring bij Audi is de rally (raid) sport.

Als 31-jarige veteraan (op dat moment) zou Sainz dus inderdaad zomaar eens de aangewezen man kunnen zijn om de charge van Audi in de F1 te leiden. Al dan niet met een 26-jarige Schumacher naast hem in de tweede auto. Best een strakke lineup, zo lijkt ons. Of moet Audi toch weer terug in zee met Robin Frijns? Laat het weten, in de comments!