Audi heeft EV haters tuk met deze gratis Tuktuk

Met deze Tuktuk laat Audi zien dat oude accu’s uit EV’s extreem woke kunnen zijn.

De EV gaat Europa overnemen, dat zal niemand meer tegen kunnen houden. Toch zijn er nog wel mensen die zo hun bedenkingen hebben bij de EV. Volgens sommigen zijn dat scherpe geesten, volgens anderen zijn het eerder zeurneuzen. Maar een van de argumenten tégen EV’s, is het vraagstuk wat er gebeurt met de accu’s nadat hun levenscyclus in een auto op zijn eind loopt.

Elektrische Tuktuk

Welnu, Audi denkt hiervoor een oplossing gevonden te hebben. Namelijk de accu’s dumpen in een (nu nog) minder rijk land. Nou lijkt dat een redelijk traditionele oplossing te zijn, maar uiteraard is het niet zo empathieloos als hierboven opgetekend. Audi heeft namelijk een projectje lopen via de Audi Environmental Foundation, in samenwerking met de Duits-Indiase startup Nunam. Het resultaat daarvan, is deze elektrische Tuktuk.

De Tuktuks worden aangedreven door oude accu’s uit Audi e-trons. Nunams Prodip Chaterjee zegt er het volgende over:

Accupakketten voor auto’s zijn ontworpen om de gehele levensduur van de auto mee te gaan. Maar zelfs daarna leveren ze nog steeds veel van hun vermogen. Voor voertuigen met een kleinere actieradius, beperktere vermogensvereisten en een lager totaalgewicht, zijn ze zeer veelbelovend. In ons tweede-levenproject hergebruiken we accumodules van elektrische auto’s in elektrische voertuigen; je zou het e-mobility ‘lite’ kunnen noemen. Als ze op de juiste manier worden toegepast, kunnen gebruikte accumodules een enorme impact hebben, omdat ze mensen in moeilijke levenssituaties helpen een inkomen te verdienen en economische onafhankelijkheid te verwerven – alles op een duurzame manier. Prodip Chaterjee, weet dat de rommel van de een de schat van de ander is

De Tuktuks (Audi noemt ze e-rikshaw) zullen vanaf 2023 ingezet worden door een nonprofit organisatie. Vrouwen in India mogen er dan voor gratis hun koopwaar mee naar de markt verplaatsen. Als je echter man bent en ook een keer in Audi’s e-rikshaw wil karren, dan kan dat. Je moet daarvoor echter wel het GREENTECH Festival in Berlijn trotseren, dat vanaf 22 juni plaatsvindt.