Ferrari maakt vriendelijk handgebaar naar robots

Ferrari heeft het niet zo op robots.

Het is een van de belangrijke vragen voor ons petrolheads: wat gaat er gebeuren met auto’s voor liefhebbers in de toekomst? Om allerlei redenen liggen auto’s die vooral bedoeld zijn om de bestuurder plezier te leveren onder vuur. Onlangs viel ondergetekende zo nog in een interessant filmpje van journo Jason Cammisa. Hij had een theorie over de opkomst van de SUV en hoe het leven van de normale petrolhead langzaam is veranderd. Vroegah kon het gewoon nog, een funauto voor ernaast. Nu om allerlei redenen niet meer. Dus wijken benzinehoofden dan maar uit naar een ‘sportieve’ SUV.

Enfin, waar bovenstaande vooral ging om het verdwijnen van de betaalbare sportauto, is het ook de vraag wat er met het non-plus-ultra-über-segment gebeurt. Je ziet nu al dat alle ‘gewone’ extreem dure merken zoals Lamborghini, Bentley en Ferrari aan de SUV gaan. Maar hoe zit dat dadelijk als alles elektrisch en autonoom moet?

Wel, aan elektrificatie ontkomt waarschijnlijk ook Ferrari niet. Maar tegenover Bloomberg trekt CEO Benedetto Vigna een harde lijn als het aankomt op autonoom rijden. Als het aan Benedetto ligt, hoef je niet te verwachten ooit een Ferrari te kopen die autonoom kan rijden. Wat hem betreft houdt het op bij level 2 rijdershulpen. Volgens Vigna zal niemand geld betalen om de robot achter het stuur een geweldige ervaring te laten hebben. Hij legt dit uit aan de hand van een geweldige Italiaanse anekdote:

The AI guys had a ride with our test driver. When they got out from a Ferrari they told me, OK Benedetto, our presentation is useless.

Benedetto Vigna, zingt elke morgen het volkslied uit volle borst