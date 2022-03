Hoera, de Tesla-fabriek in Berlijn is eindelijk open

Een Tesla van Europeanen, voor Europeanen. De nieuwe Tesla-fabriek in Berlijn is vanaf vandaag operationeel.

Door de jaren heen heeft Tesla meerdere Gigafactory’s gebouwd. Niet alleen in de Verenigde Staten. Zo kwam er eentje in Shanghai, China en ook voor Europa had Elon Musk dergelijke plannen. Het Duitse Berlijn won de uiteindelijke aanbesteding. We zijn inmiddels een paar jaar verder en eindelijk is het moment daar. Vanaf vandaag gaat de Tesla-fabriek in Berlijn echt open. Dus hang de Tesla-vlag maar uit, stelletje fanboys! Geintje.

Gigafactory Berlin-Brandenburg

Het heeft enorme voordelen voor Tesla om een eigen fabriek in Europa te hebben. Niet alleen kunnen auto’s sneller uitgeleverd worden. De Amerikaanse autofabrikant heeft op deze manier ook niet met dure importheffingen te maken. De opening vandaag heeft een eigen ceremonie. De verwachting is dat onder andere de Duitse bondskanselier Olaf Scholz en Robert Habeck, de minister van Economische Zaken, aanwezig zullen zijn.

Tesla heeft nog een waslijst aan vacatures openstaan voor de Gigafactory Berlin-Brandenburg. Dus mocht je nog een baan zoeken dan kun je bij de Amerikaanse autobouwer terecht.

Uiteindelijk is het wel geinig dat Tesla is uitgekomen in Duitsland voor de fabriek. In de hol van de leeuw, in het land van concurrenten Audi, BMW en Mercedes. Nu nog nieuwe modellen presenteren. Want de Model S tot en met de Model Y kennen we inmiddels wel, nietwaar?