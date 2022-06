Fittie: Stellantis CEO hekelt BMW CEO, sloopt broederschap

Stellantis en BMW liggen overhoop en dit verscheurt een belangrijke broederschap in de autowereld.

Terwijl half Nederland inmiddels op een houtje bijt, gaat de energietransitie in sneltreinvaart vooruit. Niet in de laatste plaats in de autowereld. Als tastbaar voorwerp dat de wereld vernietigt, ligt de auto al enkele decennia onder de vuur. Logisch, want niet iedereen heeft een Boeing 747, maar bijna iedereen kent wel iemand met een auto. De laatste jaren hebben enkele lekkere zomers ervoor gezorgd dat de auto nog iets meer onder vuur is komen te liggen. Zodoende dat het Europees Parlement besloten heeft dat auto’s met een verbrandingsmotor vanaf 2035 in de ban worden gedaan.

#ophef

Dit alles zorgt voor de nodige #ophef onder…makers van auto’s. Die zijn namelijk niet allemaal overtuigd van de noodzaak en de meerwaarde van het verbod. Naar verluidt heeft de ACEA (Association des Constructeurs Européens d’Automobiles) flink gelobbyd voor mildere wetgeving. De ACEA is een broederschap van Europese autobouwers dat in 1991 ontstond uit het eerdere CCMC (Comité des Constructeurs du Marché Commun) dat uit 1972 stamt.

Muiterij

De moderne ACEA is ook inclusief voor de Europese takken van exotische autobouwers, zoals Toyota Europe, Ford Europe, Hyundai Europe et cetera. Andere leden zijn bijvoorbeeld BMW, DAF, Mercedes, Ferrari, Jaguar Land Rover, Renault, Volvo en Stellantis. Maar wat wil nu het feit! Muiterij is aan de orde van de dag!

Stellantis versus BMW

Automobilwoche bericht namelijk dat Stellantis CEO Carlos Tavares helemaal klaar is met de ACEA. Met name BMW CEO Oliver Zipse kan grootverdiener Carlos naar verluidt niet zo goed hebben. Hoewel Stellantis nou niet bepaald bekend staat als het meest vooruitstrevende concern qua EV’s, vindt Carlos dat de ACEA niet zo moet zeuren. Stellantis vindt de overgang naar EV’s helemaal niet zo bezwaarlijk. Sterker nog, hij wil die liefst voor 2035 zien en vindt dat de ACEA met BMW voorop daarvan in de weg staat. Hij wil daarom nu zelfs met Stellantis uit de ACEA treden.

Winst voor de EU EV-kerk?

Oliver Zipse heeft niet letterlijk gereageerd op deze fittie, maar het is bekend dat hij inderdaad voorstander is van een ‘gemixte’ aanpak. Dus inzetten op EV’s, prima, maar een rigoreuze streep door auto’s met verbrandingsmotor, misschien niet. Hoe dan ook zou je deze potentiële breuk kunnen zien als een overwinning voor de EV-devoten. De lobby/tegenspraak van de fabrikanten, wordt er immers toch iets door verzwakt…

Waarvan akte.