Audi honcho: we hebben meer modellen nodig

Sommige mensen willen altijd meer, meer, meer.

Hände Barry Hoch is een van die mensen. Hoch is director of product planning bij Audi of America en hij zou graag zien dat het merk nog meer modellen aan kan bieden.

‘Echte kenners’ claimen juist vaak dat de Duitse drie nu al teveel modellen in het gamma hebben. Onlangs leek het alsof BMW en Mercedes het daarmee eens zijn, toen naar buiten kwam dat beide merken denken aan het beperken van het aanbod. Hoch ziet echter nog voldoende white space in het aanbod van Audi. Dat is marketing-geneuzel voor niet opgevulde niches.

Als medewerker van Audi ‘Murica bekijkt Hoch het issue voornamelijk vanuit Audi’s huidige aanbod op die markt en de vraag van potentiële klanten. De Amerikaanse verkoopcijfers van Audi zijn sinds 2010 verdubbeld, maar Audi ‘doet’ nog steeds flink minder dan Mercedes en BMW in de States. Mercedes was vorig jaar koning met 340.237 verkopen, BMW deed een respectabele 313.174 units en Audi ‘slechts’ 210.213 exemplaren. Audi probeert de andere twee weliswaar weg te zetten als old luxury, maar helaas voor de boksbeugel is dat kennelijk precies wat men wil in Trumpmenië.

De logische gedachte van Hoch lijkt te zijn: hoe meer modellen we aanbieden hoe meer we verkopen. Deels ziet hij mogelijkheden om enkele modellen die Audi nu al in Europa verkoopt maar nog niet in Amerika aan te gaan bieden op de Amerikaanse markt. Het gaat daarbij vooral om Avant en Allroad modellen. Momenteel is de A4 Allroad de enige optie die je hebt als je een Audi pakezel wil hebben die geen SUV is in de Verenigde Staten. De reguliere A4 Avant, A6 Avant en A6 Allroad staan niet op de kaart.

Maar naast deze ‘makkelijke oplossing’ ziet Hoch volgens Automotive News ook ruimte voor een ontzettend ruime SUV boven de Q7. Naar eigen zeggen dringt de Amerikaanse tak van het bedrijf al enige tijd aan op zo’n model en hebben de Europese head honcho’s er inmiddels wel oren naar:

“For us, obviously, one request from this side of the ocean is to have an even bigger SUV such as a Mercedes GLS competitor. That’s pure white space that’s out there for us. From an American perspective, that’s one we are pushing to get, and I think we’re getting some traction.”

Drie jaar geleden berichtten we al over de komst van een mogelijke Q9, maar sindsdien hebben we niks meer gehoord van de potentiële GLS en X7 tegenhanger. Maar nu de Q7 wat decenter is geworden dan voorheen, is het misschien wel tijd voor een nog grotere asobak van de boksbeugel. Zit jij te wachten op een ontzettend grote singleframe-grille in je achteruitkijkspiegel?