Ook Oranje’s kregen speciale korting van Pon

Hoe konden ze bij Pon überhaupt nog winst maken als er zoveel korting weggegeven werd? Uit een sterk stukje onderzoeksjournalistiek van het NRC blijkt dat de importeur jarenlang lease-auto’s met flinke kortingen aanbood aan bekende lieden. Pon runde hiervoor een speciaal ‘wagenpark voor externe personen’. Onder andere sporters, Oranje’s en andere BN-ers konden er aanspraak op maken.

Minstens één lid van het Koninklijk Huis zou gebruik hebben gemaakt van de regeling. De Rijksvoorlichtingdienst (RVD) wil niet zeggen om wie het gaat. Ze willen echter wel kwijt dat het niet Willem-Alexander, Beatrix of Maxima betreft.

Dan blijven dus Prins Constantijn, Prinses Laurentien, Prinses Magriet of Professor Pieter van Vollenhoven over. De drie dochters van de Koning zijn weliswaar ook lid van het Koninklijk Huis, maar voor zover wij weten hebben die nog niet in Audi’s gescheurd. De andere Oranje’s maken geen deel uit van het Koninklijk Huis (who knew?). Ze konden desalniettemin wel gebruik maken van de lease-bakken met korting.

De nieuwe feiten zijn naar voren gekomen in het justitie-onderzoek naar fraude bij de aanbestedingen voor politie- en legervoertuigen. Een voormalig directeur van Pon die zijn baan verloor als gevolg van de corruptie-affaire doet een boekje open over het ‘vip-progamma’:

“Veel relaties reden destijds in die auto’s en de daarmee gepaard gaande kosten waren hoog.”

Vanwege de hoge kosten werd volgens de voormalig directeur het programma in 2007 geëvalueerd. Bij die evaluatie kwam naar voren dat er ‘een bepaalde wildgroei’ was ontstaan. Pon bood de Oranje’s vanaf 2004 auto’s aan. In 2010 is het programma ‘uitgefaseerd’, zo bevestigt de RVD.

Zoals de meesten wel zullen weten onderhoudt het Koninklijk Huis echter nog altijd een goede relatie met Pon. De bekende verlengde A8 diesel van Willem-Alexander is gekocht bij Pon in 2014 tegen ‘normale marktcondities’. Dat wil niet zeggen dat er geen korting op zat, maar die korting was in lijn met de korting die gebruikelijkerwijs aan zakelijke klanten verleend wordt.

Uit het onderzoek van justitie blijkt dat Pon het ‘wagenpark voor externe personen’ inzette als middel om relaties te managen, reclame te maken en potentiële klanten gunstig te stemmen. Met hetzelfde doel verzorgde Pon ook luxueuze reizen naar verre bestemmingen.

De Oranje’s en andere bekendheden hoeven zich voorlopig niet druk te maken om vervolging. De ambtenaren die direct betrokken waren bij de aanbesteding en eveneens auto’s met korting kregen worden daarentegen wel vervolgd. Één van hen maakte niet minder dan veertien luxueuze buitenlandse reizen op kosten van de importeur.

Legerman Jacques H. ging bijvoorbeeld samen met zijn vrouw drie keer dobberen tijdens een minicruise op de Middellandse Zee. Daarnaast reisden ze naar de Olympische Spelen van Athene, Turijn en Vancouver, de Formule 1 race van Monaco, naar IJsland, Finland, Schotland, Sint Petersburg en naar de Monterey Historic Automobile Races in Californië. Gemiddeld kostten de uitstapjes 5.000 euro per persoon, met uitschieters naar 9.000 euro. Zoals het reclame-spotje al zegt: ‘Werken bij het defensie, je moet het maar kunnen.’

