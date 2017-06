“Max Verstappen begon gewoon te jong met de F1”

Is deze uitspraak afkomstig van... A) Sebastian Vettel B) El Chapo C) Afrojack D) Felipe Massa

Het was inderdaad herintreder Felipe die zich van zijn koppigste kant laat zien en blijft bij zijn woorden van twee jaar geleden. In kwaliteitspublicatie de Telegraaf geeft de Brazo aan dat hij nog steeds van mening is dat Verstappen een fout maakte bij zijn crash met Grosjean in zijn eerste Monegaskische Grand Prix. Massa maakte destijds zijn mening duidelijk in een van de officiële persconferenties, waarop Max hem direct een veeg uit de pan gaf. De stekelige situatie zag er als volgt uit:

In de races die volgden maakte Verstappen vrijwel uitsluitend grote indruk. Alleen in zijn tweede race in het Prinsdom en in Spa vorig jaar ging het enigszins mis. Maar goed, er staat geen enkele coureur op de grid die nog nooit gecrasht is. Toch neemt Massa ook nu nog steeds zijn woorden niet terug:

“Hij is gewoon te vroeg begonnen in de Formule 1. Dat vind ik nog steeds. Sommige dingen in zijn eerste jaar gebeurden puur vanwege zijn leeftijd.”

Misschien is Massa vergeten dat hij in 2002 als 20-jarige debutant nog veel meer fouten maakte dan Max in zijn eerste jaar. Felipe stuiterde dat jaar enkele keren de baan af, onder andere in -jawel- Monaco. Later in het seizoen werd hij zelfs door zijn eigen team een race aan de kant gehouden en vervangen door Heinz-Harald Frentzen na een aanvaring met De La Rosa in Monza.

Massa wil overigens benadrukken dat hij best goede matties is met onze landgenoot waarmee hij hetzelfde gebouw deelt in Monaco. En dat Max talent heeft is Felipe ook wel duidelijk:

“Ruzie wil ik het niet noemen. Ik heb zelf alleen gereageerd op zijn woorden. Geloof me, er zijn verder echt geen problemen tussen ons. Die heb ik met niemand. Max heeft laten zien dat hij een geweldige coureur is, een groot talent. Hij heeft al erg veel bewezen.”

Maar echt glashard toegeven dat je fout zat is natuurlijk lastig. Laat het gaan Flip, laat het gaan…