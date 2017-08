Audi hypercar zit helaas niet in de planning

Terwijl Mercedes-AMG en Aston Martin/Red Bull druk bezig zijn met bizar snelle auto's, stelt Audi andere prioriteiten.

Stephan Winkelmann, voorheen CEO bij Lamborghini en nu de hoogste baas van Audi Sport, zou misschien niks liever willen dan een lompsnelle hypercar toevoegen aan het modellengamma. De marges zijn groot, klanten vragen erom en het kan natuurlijk nooit kwaad voor de uitstraling van je merk als je een hypercar in de gelederen hebt die de concurrentie laat sidderen en beven.

Toch moet ook Audi Sport rekening houden met de wensen van de accountant en imagokwesties. Daarom zet het label de komende tijd vooral in op elektrificatie van het modellenaanbod en crossovers. Daar wordt namelijk ook uitstekend aan verdiend en ze verkopen toch wat makkelijker dan exclusieve en onbruikbare hypercars.

Voor wat betreft het elektrische gedeelte: hiermee wordt gedoeld op een “coupĆ©-achtige SUV” die in 2020 of 2021 z’n opwachting maakt. Hierbij wordt een balans gezocht tussen performance en alledaagse bruikbaarheid. Pas als deze auto in de markt is gezet, bestaat de kans dat Audi Sport zich gaat bezighouden met de ontwikkeling van een hypercar die boven de R8 in de eigen hiĆ«rarchie komt te staan. (via: ANE)

Foto: Audi R8 V10 Spyder