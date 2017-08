Iemand betaalde 58.000 euro voor deze afgeragde auto

Nooit binnen gestaan. En ook niet rustig mee gereden.

Auto’s en films. Het is een gouden combinatie voor veel actie. Het nadeel is dat het voor de autoliefhebber vaak een potsierlijke bedoening is. Het grote voorbeeld is natuurlijk de Fast & Furious reeks. Nu verwachten we niet dat de regisseurs van die films een Nobelprijs voor de natuurkunde op zak hebben, maar er is vooralsnog geen één auto met 22 versnellingen.

Maar er is goed nieuws! Onlangs draait de film ‘Baby Driver’ in de betere bioscoop en het is een heuse aanrader. Uiteraard is het geen documentaire, maar dankzij het schaarse gebruik van CGI is de actie behoorlijk waarheidsgetrouw. In de openings-scène wordt de aandacht opgeeist door een rode Subaru Impreza WRX. Al driftend door de straten van Atlanta proberen de antagonisten de lokale 5-0 voor te blijven. De openingsscène check kan je hier bekijken.

Driftend? Maar de Impreza heeft toch vierwielaandrijving? Klopt helemaal, maar deze Impreza is niet meer standaard. De auto in kwestie is onder handen genomen door Doug Wilkes van DBW Motorsport. Zo heeft de boxermotor de turbo van de STI en zijn de aandrijfassen aan de voorkant verwijderd. Voor het betere gumwerk zijn de differentiëlen verstevigd.

Een van de vijf Impreza’s (waarschijnlijk zijn de overige vier rijp voor de sloop) werd onlangs te koop aangeboden op Ebay. Het openingsbod bedroeg maar liefst 19.000 dollar. Gekkenwerk natuurlijk voor een Impreza WRX uit 2006 met 248.000 km op de klok. Maar als een auto op het witte doek is verschenen, wordt er een middeltje in de hersenen aangemaakt bij mannen waardoor dit soort aankopen gerationaliseerd worden. Dat nam dermate vreemde vormen aan, dat de auto vandaag verkocht is voor de lieve somma van 69.100 dollar. Toch nog flink goedkoper dan een nieuwe WRX STI in Nederland. Dat dan weer wel.