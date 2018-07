Audi komt met een nieuwe supercar

Er zit natuurlijk een addertje onder het gras.

Miljaar, een nieuwe supercar van Audi? Stop het enthousiasme maar weer terug in je broek. Via een teaserplaatje zien we namelijk een heel fijn getekende auto, helaas gaat het hier om een designstudie.

Over een maandje zal Audi tijdens Pebble Beach Car Week in Californië het doek trekken van de PB18 e-tron, een nieuwe volledige elektrische supercar. Het moet een voorbode zijn van een elektrische supersportwagen die Audi in de toekomst wil gaan bouwen. De naam is een referentie naar de Le Mans-winnende R18 e-tron en PB staat voor de locatie van onthulling; Pebble Beach.

Details en specs blijven onder de pet. Het enige dat de Duitsers kwijt willen is dat de auto is getekend door Audi’s Design Loft in Malibu. Je weet wel, dat kustplaatsje waar Miley Cyrus vorig jaar een deuntje over heeft geschreven.

Op 23 augustus is de onthulling van de PB18 e-tron op het immer epische Laguna Seca Raceway. Vervolgens zal het concept te zijn tijdens The Quail en het Concours d’Elegance.