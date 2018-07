Suzuki Vitara krijgt serieuze opknapbeurt

De facelift levert in op vermogen. Als het om de instapper gaat tenminste.

Het huishoudbeurs-gehalte is naar beneden gebracht en de Vitara is zowaar een oké auto om naar te kijken geworden. Na vier jaar komt Suzuki met een update voor de Vitara. Naast een opgeknapt uiterlijk is er ook het een ander gewijzigd onder de motorkap.

Een 1.0-liter grote Boosterjet met 111 pk is de nieuwe instapper. Dit blok vervangt de oude 120 pk sterke 1.6-liter motor. De huidige 1.4 Boosterjet met 140 pk blijft in het gamma. Dit zijn voorlopig ook de enige twee motoren die beschikbaar zullen zijn. Optioneel kun je er een echte SUV van maken door vierwielaandrijving aan te vinken (AllGrip), want in de basis is de Vitara -ondanks zijn voorkomen- een voorwielaandrijvert.

Suzuki spreekt verder over een opgeknapt interieur, met onder meer een nieuw kleurendisplay tussen de analoge tellers. Dit kun je echter niet heel baanbrekend noemen. De meeste moderne auto’s hebben immers een volledig digitaal instrumentencluster. Wel nieuw, maar niet heel boeiend, is de komst van twee verse exterieurkleuren en het feit dat er keuze is uit vier nieuwe uitrustingsniveaus.

De gelifte Suzuki Vitara zal op de Paris Motor Show voor het eerst te zien zijn. Prijzen en beschikbaarheid volgen in een later stadium.