De keuze is reuze.

Als petrolhead kun je stellen dat we op het ideale continent wonen. We hebben de Nürburgring om de hoek, rijden naar Le Mans is geen probleem en ten zuiden van ons ligt het prachtige Spa Francorchamps. We vroegen al eens aan je welke autogerelateerde trips de moeite waard zijn en voor deze vraag zoomen we in op specifieke evenementen.

De vraag is dus: welk automotive event MOET je bezocht hebben en waarom? Hier in Europa is er voldoende keuze. Laat op basis van eigen ervaringen weten wat volgens jou de absolute moeite waard is. De 24 uur van de Nürburgring of de 24 uur van Le Mans? De jaarlijkse Goodwood-festiviteiten in Engeland? 100% Tuning in Ahoy ? Wörthersee? Een Grand Prix bijwonen in België? Mille Miglia? Met vrienden naar Genève reizen om de Autosalon te bezoeken?

Of denk eens verder. In augustus naar San Francisco / Los Angeles vliegen, een auto huren en naar Monterey rijden om de gekte rondom de Monterey Car Week en Pebble Beach mee te maken. En wat te denken van SEMA in Las Vegas.

Ondergetekende was dit jaar voor het eerst aanwezig tijdens de 24u van Le Mans en boy, wat is dat de moeite waard. De knallen van de uitlaten, de zonsondergang, het zien van gloeiende remmen als het donker is. Nee, de televisie kan dat gevoel nooit brengen.

Laat het weten en deel je eigen verhalen!