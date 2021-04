Audi toont mysterieuze nieuwe e-tron SUV - Autoblog.nl

De A6 e-tron heb je waarschijnlijk gezien, maar Audi heeft ook deze nieuwe e-tron SUV concept weggezet op de beursvloer, zonder verdere tekst of uitleg.

Audi laat er geen gras over groeien met de e-tron line-up. Dit jaar maakte we al kennis met de Q4 e-tron en de A6 e-tron. Die laatste is nog een concept, maar wel een concept dat al aardig productierijp oogt.

Deze A6 e-tron stal vooral de show op de autoshow van Shanghai, maar stiekem liet Audi daar ook alvast de volgende e-tron zien. Het e-tron nieuws buitelt dus over elkaar heen. De nieuwe e-tron is nog naamloos, want de auto heet simpelweg ‘concept Shanghai’.

Om wat voor model het precies gaat is dus nog niet duidelijk. Een voor de hand liggende optie is dat het hier om de verwachte Q6 e-tron gaat. Die komt samen met de elektrische Porsche Macan op het nieuwe PPE-platform te staan. Deze Q6 e-tron zal nog voor de A6 e-tron (die ook op dit platform staat) in productie gaan.

Het lijkt logisch dat dit de Q6 e-tron is, maar er is één probleempje: de auto ziet er eigenlijk iets te groot uit om voor een auto van Macan-formaat door te kunnen gaan. Sterker nog: de auto is daadwerkelijk een slag groter. Een van de weinige dingen die Audi verklapt is de lengte en die is 4,87 meter. Dat komt meer in de buurt van de Cayenne dan van de Macan.

Er is daarom nog een andere optie, die wat plausibeler is. Volgens sommige bronnen zou deze auto niet op het PPE-platform komen te staan, maar op het MEB-platform. Net als bijvoorbeeld de nieuwe Volkswagen ID.6, die 4,87 meter lang is. Exact net zo lang als de e-tron SUV concept. Interessant… heel interessant. Als het inderdaad een Audi-versie van de ID.6 betreft is het zeer de vraag of de auto naar Europa komt.

Dit e-tron SUV concept blijft dus nog een beetje een mysterie. De ware identiteit is van deze auto wordt in de tweede helft van dit jaar onthuld, beloofd Audi. We wachten in spanning af.