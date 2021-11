Nu officieel: dit is de Audi Q5 e-tron

De Q5 e-tron is géén elektrische versie van de Q5. Maar wat is het wel?

Nog even en we zien door de e-trons het bos niet meer. Qua elektrische cross-overs heeft Audi momenteel al een reguliere e-tron, een e-tron Sportback, een Q4 e-tron en een Q4 e-tron Sportback. Dat is nog te overzien, maar er zit ook nog een Q6 e-tron in de pijplijn. En dan is er nu de Q5 e-tron. Die niks met een Q5 te maken heeft.

De eerste voorbode van de Q5 e-tron zagen we al in april, in de vorm van de concept Shanghai. Het was toen nog niet helemaal duidelijk wat ze hiermee precies in hun schild voerden bij Audi.

Dat ‘mysterie’ werd echter in augustus opgehelderd toen er foto’s lekten van de Q5 e-tron. Deze nieuwe cross-over stond op het MEB-platform en was in feite de Audi-broer van de Volkswagen ID.6. Mocht er geen belletje gaan rinkelen: de ID.6 is de grotere broer van de ID.4, die alleen voor China bestemd is.

Nu heeft Audi de Q5 e-tron officieel gepresenteerd. Om geen valse hoop te geven: de Q5 e-tron is net als de A7 L en de A8 Horch alleen bedoeld voor de Chinese markt. Daar willen ze namelijk om onverklaarbare redenen alles net een maatje groter hebben.

Uit de afmetingen wordt de familieband met de Volkswagen ID.6 snel duidelijk. De Audi Q5 e-tron is namelijk op de millimeter precies even lang als de ID.6, met een lengte van 4.876 millimeter. Ook de wielbasis van 2.965 millimeter is identiek.

De techniek is ook nagenoeg gelijk aan de ID.6. De instapper heeft een 177 pk sterke elektromotor op de achteras. Daarnaast zijn er twee vierwielaangedreven versies: eentje met 204 pk en eentje met 299 pk. De instapversie is voorzien van een 55 kWh-accupakket, de andere twee zijn uitgerust met een 83,4 kWh-batterij.

Uiteindelijk is dit voor ons als Europeanen dus niet relevant, want de Audi Q5 e-tron gaat in zijn geheel aan onze neus voorbij. Gelukkig hebben we nog de Q4 e-tron, Q4 e-tron, e-tron en e-tron Sportback en straks de Q6 e-tron.