Audi lanceert zestiencilinder limousine op Goodwood

Ja, Audi presteert een zestiencilinder op Goodwood deze week

Eind jaren ’90 was een waanzinnig gave tijd voor de autobranche. Alles kon nog gewoon. Concept cars werden in productie genomen, de Fransen deden de raarste dingen qua design en het aantal cilinders bleef maar groeien. Niets downsizing!

Met name bij de Volkswagen Groep hadden ze er een handje van om de meest megalomane motoren te bedenken én vervolgens in productie te nemen. Want het feit dat er dus Volkswagens zijn met een W12 benzinemotor en V10 TDI is natuurlijk ridicuul.

Auto zestiencilinder

Maar het kon nog gekker. Men was ook aan het expirementeren met W16 en zelfs W18 motoren. Die W18 werd vrij snel gedropt nadat bleek dat het vermogen tegenviel en de motor enorm complex was. De W16 daarentegen was levensvatbaar. Uiteindelijk zagen we deze motor in de Bugatti Veyron (en later Chiron), maar er was ook een Audi met deze motor: de Project Rosemeyer.

En het is procies die auto waarbij we moeten denken bij de zestiencilinder limousine die Audi dit weekend op Goodwood laat zien. Het is in principe een Auto Union, min of meer een beetje de voorganger van Audi. Of beter gezegd, een van de voorgangers van Audi. We kennen de V16T raceauto’s nog wel, die onder de Nazivlag raceten. Maar wist je dat daar ook een limousine van was? Nee, niet van de Swastika, maar genoemde Auto Union?

Crosthwaite & Gardner

Dat is precies de zestiencilinder die Audi meeneemt naar Gooddwood. De naam van het geval is de Auto Union Typ 52. Het is een recreatie van een project dat nooit in productie zou gaan. Niet Audi, maar Crosthwaite & Gardner zijn verantwoordelijk voor de bouw van het voertuig. Het was de bedoeling dat de auto een V16 motor ging krijgen van 4,4 liter groot, met ook nog eens hulp van een supercharger.

Dit moest resulteren in meen vermogen van 200 pk, goed voor een topsnelheid van 200 km/u. Deze auto is eigenlijk de voorganger van de huidige Audi S8: luxe en bloedsnel. Maar het wordt mooier, Crostwaithe & Gardner kwamen achter de specificaties van de Type C-racer, die een 6-liter variant hadden van die motor. In combinatie met een compressor is het vermogen 520 pk!

Bijzonder is de zitpositie: gelijk aan die van een McLaren F1! In het midden, dus. We zien een hoop houtafwerking, wat het gevoel van luxe geeft. Man, wat is hout toch mooi! Het zal waarschijnlijk bij dit ene exemplaar blijven, maar hopelijk zijn er een paar miljonairs met smaak aanwezig die wel trek hebben in en klassieke Audi limousine met zestiencilinder.

Bekijk hieronder de bewegende beelden:

