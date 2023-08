Zelfs Audi vertegenwoordigers mogen geen Audi meer rijden. Dan is het hek toch van de dam?

Je zou zeggen het de mooiste job ter wereld is: vertegenwoordiger zijn bij Audi. De hele dag aan mensen zeggen dat Audi het beste is. Het wordt nog mooier qua voorwaarden, want je weet in elk geval zeker dat je van afspraak naar afspraak kan rijden in een chique A4, A5 of A6. Hoe chill is dat? Dan kun je in elk geval in het verkoopgesprek zeggen “Ja, is echt een topwagen, ik rijd ‘m zelf ook!”’.

Maar wat blijkt, zelfs bij Audi mogen de vertegenwoordigers geen Audi meer rijden! Dat meldt Audi AG aan het Duitse Automobilwoche. Jazeker, je leest het goed. De Audi vertegenwoordigers moeten hun Audi inleveren. Krijgen ze dan een Cupra, Volkswagen of Skoda? Nee!

Audi vertegenwoordigers dus zonder Audi

Alle persoonlijke bedrijfsauto’s voor Audi zijn afgeschaft.Het is nu de bedoeling dat de vertegenwoordigers digitaal of virtueel hun werk doen. Dat schijnt te kunnen. Ach ja, waar je vroeger een verkoopteam nodig had om de klant te informeren, kan deze nu gewoon de code van de configuratie inleveren bij de ‘merk-genius’ die ‘m dan voor je besteld.

Mocht het zo zijn dat een Audi vertegenwoordiger toch fysiek ergens moet zijn, dan moet hij het volgende doen. Ten eerste moet de vertegenwoordiger toestemming vragen om een afspraak te maken. Daar moet vervolgens goedkeuring voor komen.

Als de directie instemt, dan mag de vertegenwoordiger een Audi uit de voertuigpool de afspraak bezoeken. Bij terugkomst moet ‘ie dan de Audi weer inleveren bij de pool. Vervolgens kan hij dan met de bus, trein, metro, step, bolderkar of mammoetskelter weer naar huis.

Geen Big Mac meer bij de McDonald’s?

Maar als Audi al geen nut meer ziet bedrijfsauto’s voor zijn vertegenwoordigers, welk andere bedrijf moet dan nog wel gebruik gaan maken voor Audi firmawagens? Was Audi JUIST niet het merk van de leaseauto’s die zakelijk gereden worden?

Klaarblijkelijk zien ze het in dat de tijden van dikke auto’s van de zaak rijden niet meer bon ton is. Maarreh, waarom is dat alsnog hun core business? Straks mogen McDonald’s medewerkers geen McDonald’s eten omdat het niet goed voor je zou zijn.