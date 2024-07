BREEK: Red Bull RB17 is hypercar van Newey

Eindelijk een goede combinatie tussen F1-auto’s en straatauto’s, deze Red Bull RB17.

De link tussen Formule 1-auto en straatauto is natuurlijk altijd flinterdun. In principe slaat het natuurlijk nergens op. Een F1-auto moet zo snel mogelijk zijn over 300 km, een straatauto moet 300.000 km aan misbruik aankunnen voordat uit elkaar valt. Maar ja, racing improves the breed, dus blijven fabrikanten halsstarrig die link leggen.

In de meeste gevallen is het een straatauto met wat vergezochte elementen van een F1 auto (denk aan de SLR met McLaren-neus) of andersom: het is een racechassis met F1-motor en een straatwagen-koets erop (Renault Espace F1). Met de zojuist geïntroduceerde Red Bull RB17 lijkt Adrian Newey het midden gevonden te hebben.

Red Bull RB17

De auto lijkt eigenlijk een opvolger te zijn van de Aston Martin Valkyrie. Dat is niet zo vreemd, want Red Bull en Aston Martin werkten voorheen samen. Echter, omdat Lawrence Stroll niet wist wat hij voor zijn zoon Lance moest kopen met Sinterklaas, kocht hij het Force India-team en later ook het complete merk Aston Martin omdat te combineren tot Aston Martin Racing. Tja, dan is het niet handig dat de ontwerper van een grote concurrent je komt helpen met een hypercar.

Qua power zit het wel snor, want de RB17 heeft meer vermogen dan een Formule 1-auto. De 4.5 liter V10 is geheel natuurlijk ademend en levert 1.000 pk. Het maximumtoerental is 15.000. Dus ja, dit klinkt sowieso beter dan een moderne Formule 1-auto. Net als er een F1-auto is er ook een elektromotor ter assistentie: deze is goed voor nog eens 200 pk extra.

Deze elektromotor is niet alleen voor extra vermogen, maar assisteert ook bij het wegrijden. Leuk detail: achteruit rijden doe je met de elektromotor, er is geen fysieke achteruit in de sequentiële transmissie, die van carbon is en door Red Bull Technologies is ontwikkeld.

Verder zitten alle Newey geintjes erop, denk aan actieve wielophanging en actieve aerodynamica. Helaas (of gelukkig) zit er geen CVT in. Volgens Newey kan iedereen met een beetje trackday-ervaring wel overweg met de Red Bull RB17. Als je echt je best doet, zijn er rondetijden mogelijk die gelijk zijn aan die van een F1-auto. De maximale neerwaartse druk bedraagt 1.700 kg, mits je snel genoeg gaat.

Kan toch op kenteken

Ook bijzonder: de RB17 is nauwelijks zwaarder dan een Formule 1-auto! Het gewicht bedraagt namelijk 805 kg, tegen 798 kg voor een F1-bolide anno 2024. De topsnelheid is meer dan 350 km/u, maar dat is compleet irrelevant. Althans, het is leuk om het te weten, maar het is een ‘bijproduct’. Deze Red Bull RB17 is ontworpen om bloedsnel op het circuit te zijn.

En met circuit bedoelen we ook circuit. Deze auto zal niet straatlegaal zijn, terwijl dat met de Valkyrie wél de bedoeling was. Dat gezegd hebbende, volgens Newey is het vrij makkelijk om de auto op kenteken te zetten.

Adrian Newey heeft gebruik gemaakt van het gehele Red Bull-team om de auto te ontwikkelen, waaronder alle toeleveranciers op twee na. De motor komt niet bij Honda, maar bij Cosworth vandaan en de banden zijn van Michelin. De Red Bull RB17 maakt zijn debuut op het Goodwood Festival of Speed dat nu gehouden wordt. Er worden er 50 van gebouwd tegen ongetwijfeld hoge prijzen.

Wat kost de RB17?

RedBull geeft een indicatie van 5 miljoen Britse ponden. Voor belastingen. Dat zou betekenen dat hij 2 keer zo duur is als een Valkyrie en een AMG one. Goedemorgen!

