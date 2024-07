Maar liefst 87 procent van de Chinese merken gaat verdwijnen

Van de inmiddels 137 Chinese automerken zijn er slechts 19 levensvatbaar. Dat betekent dat 87 procent van de Chinese merken zal verdwijnen…

We schrijven er wel vaker over, de Chinezen komen. In grote getale. Ze parkeren havens vol met hun modellen en zoeken de koper later wel. Ze pakken enorme verliezen per auto gesteund door de Chinese overheid die wil laten zien hoe goed het land de autofabriek van de wereld is geworden.

Maar de grote vraag is of dat houdbaar is. Nou nee dus! Onderzoek van adviesbureau Alixpartners (Ali met een x…) waar AutomotiveNews Europe over bericht wijst uit dat maar zo’n 13 procent van de huidige Chinese automerken tegen het einde van het decennium winstgevend zullen zijn. En daarmee levensvatbaar.

Prijsoorlog

Al bijna twee jaar woedt er een prijsoorlog die de marges bij verschillende Chinese EV merken onder druk hebben gezet. Zolang grote spelers in de markt zoals BYD en Tesla dit vol kunnen houden, omdat zij een brutomarge over houden onder aan de streep, hebben de andere fabrikanten een nadeel.

De gemiddelde verkoopprijs van auto’s in China zelf is in het afgelopen jaar met maar liefst 13,4 procent gedaald en qua marges kregen de merken er gemiddeld 1,5 procent bij.

Dot komt echter vooral doordat de fabrikanten kosten hebben bespaard. Leveranciers zijn onder druk gezet en er zijn in hoog tempo nieuwe modellen op de markt (en de boot naar Europa) gezet. Daar valt in de nabije toekomst niet veel meer te halen.

Chinese merken gaan verdwijnen

Tegen het eind van 2030 zullen Chinese autofabrikanten 33 procent van de wereldwijde automarkt in bezit hebben en 45 procent van de verkoop van volledig elektrische en plug-in hybride auto’s. Maar die koek zal onder minder merken worden verdeeld.

Voor Europa is de prognose flink verlaagd. Kijken we alleen naar de Europese markt dan verwacht het onderzoeksbureau een flinke daling van het marktaandeel. Van 15 procent naar 12 procent. Dat komt dan weer door de extra opgelegde importtarieven van de EU voor Chinese auto’s.

Alles bij elkaar zullen in 2030 slechts 19 van de 137 Chinese merken winst kunnen maken. Van die 118 merken zullen de meeste verdwijnen of blijven strijden om de kruimels van de automarkt. Zo’n 87 procent van de Chinese merken is dus niet levensvatbaar.