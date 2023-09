Audi komt nog één keer met een speciale R8

En na deze speciale Audi R8 is het echt over. Echt waar. Geen R8’s meer met die epische tienpitter.

De Audi R8 is misschien wel de perfecte halo-car aller tijden geweest. Het was de perfectie combinatie tussen prijs, prestaties, design en gebruiksvriendelijkheid. Een beetje tussen Porsche en Lamborghini in: totaal geen verkeerde positie. Naast het feit dat Audi geld kon verdienen aan een R8, heeft het model enorm veel gedaan voor het merk Audi.

Met de R8 had Audi mensen een reden gegeven om naar de showrooms te komen en simpelweg te gaan kijken. En toevallig hadden ze nét nieuwe modellen als de Q7, A5, tweede generatie TT en iets later de Q5 en dergelijke om ze in weg te laten rijden. Precies wat de bedoeling was.

Speciale Audi R8

De tweede generatie R8 was ietsje duurder (geen V8 meer) en mede daardoor exotischer. Inmiddels zitten we op het einde van de loopbaan van het model en er komt niet een directe opvolger. Ja, er zijn geruchten over een elektrische opvolger, maar die staat zeker niet klaar wanneer de R8 eruit gaat.

Audi laat weet via Instagram weten dat er ‘iets speciaals’ (something special) aankomt betreffende Audi R8 in de vorm van ‘de laatste lap’. De Audi R8 in kwestie is met name qua livery bijzonder. De auto is rood van de voorzijde en loopt middels wat camo-esque stickers over naar zilvergrijs.

Wel een nieuwe Lambo

Het is verder ‘gewoon’ een Audi R8 Performance. Dus met de extra sterke 5.2 liter V10 die er 620 pk uitperst en 580 Nm. Daarmee kun je in 3,1 seconden naar de 100 km/u sprinten en een topsnelheid bereiken van 334 km/u. Natuurlijk zal een eventuele versie sneller kunnen zijn, maar dat is niet relevant. Dat hemelse gezang van die epische V10 zal nooit meer terugkomen. Aan de andere kant: toch knap dat Audi het tot 2023 heeft volgehouden.

De Lamborghini Huracán krijgt wél een opvolger, in tegenstelling tot de Audi R8. Omdat de Urus tegenwoordig zo goed verkoopt, hoeft Lamborghini geen platform te delen met Audi (of een ander merk uit de Volkswagen Group).

De nieuwe speciale Audi R8 moet het laatste wapenfeit gaan worden van de auto. Op 12 september weten we meer!