Spiksplinternieuwe Audi A5 krijgt premium proporties

Dat betekent toch niet achterwielaandrijving voor de spiksplinternieuwe Audi A5? Dat vindt Jaap namelijk premium proporties.

Bij Audi mag er wel eventjes wat gebeuren. Qua modellanceringen is het een beetje stil op het moment. De meeste auto’s in het gamma van het merk met de vier ringen zijn nu al wat ouder. Dat is een bewuste keuze geweest. Audi wachtte simpelweg even af welke kant het opgaat met het de hele transitie (verschrikkelijk woord) naar elektrisch rijden.

Het ziet ernaar uit dat dat nog wel eventjes gaat duren. Ondanks dat de EU-afspraken nog altijd hetzelfde zijn en diverse landen al de ban op de verbrandingsmotor hebben aangekondigd, lijken fabrikanten toch nog eventjes in te zetten op de plofmotor. Zo is Mercedes maar weer begonnen met de doorontwikkeling van benzine- en diesels en zit de concurrentie ook niet stil.

Spiksplinternieuwe Audi A5

Audi gaat op twee paarden wedden, binnenkort. Dat blijkt uit hun laatste bericht. Zoals jullie wellicht al door hebben, de huidige Audi A4 is behoorlijk op leeftijd, ongeveer net zo oud als de Alfa Romeo Giulia. Maar ja, waar een Giulia ‘mooi op de dronk’ komt als een goede wijn, is de Audi A4 een pak warme Fristi. Er komen twee opvolgers voor de Audi A4: de Audi A4 en de Audi A5.

het gekke is, de meest directe opvolger van de huidige Audi A4 is de aanstaande Audi A5. Dat heeft te maken met de wonderlijke strategie van Audi: modellen met een even nummer zijn elektrisch, modellen met oneven nummers braken CO2 uit. Audi geeft aan uiteindelijk geheel elektrisch te zullen zijn, maar op korte termijn zal Audi ook nog de focus leggen op benzine (en een beetje diesel).

Speciaal voor Jaap

De spiksplinternieuwe Audi A5 zal dus de opvolger van de A4 zijn. Ondanks dat dat ‘gewoon’ een sedan en stationwagon (Avant) zullen zijn, krijgen de auto’s ‘premium proporties’ mee. Ook moet de Audi A5 aanzienlijk sportiever zijn. We zijn heel erg benieuwd waarmee aan komen zetten. Jaap is een groot fan van fraaie proporties. Dus een goede axle-to-dash-ratio, C-stijl boven het achterwiel en korte frontoverhang.

Audi zet er overigens flink vaart achter. De nieuwe Audi A5 zal over 4 dagen worden onthuld, maar de A6 e-tron volgt later deze maand. Bijzonder is dat Audi de sedan-versie schrapt. Je kunt kiezen uit een A6 Sportback of A6 Avant. Beide zijn uiteraard elektrisch. Dan komt in de herfst de compleet nieuwe Audi Q5.

