Lease maar: Alfa Romeo Giulia Veloce of Volvo S60 T6

Origineel en toch zakelijk verantwoord leasen: kan dat?

Diversiteit in het wagenpark. Wij Nederlanders houden er niet zo van. Althans, de stelling zou je kunnen poneren wanneer je de parkeerplaatsen en garages afgaat bij de grote kantoren in Nederland. Er is een duidelijke voorkeur voor auto’s met een lage bijtelling en natuurlijk Duitse auto’s. Heel veel Duitse auto’s. Een Opel of Volkswagen als je je best doet en een Audi, BMW of Mercedes-Benz als je anderen hun best laat doen. Op zich is daar niet zoveel mis mee, maar het is wel een beetje voorspelbaar. Maar stel, je wil absoluut géén Duitser. Het mag wel een beetje uitstraling hebben, maar het hoeft geen A4, 3 Serie of C-Klasse te zijn. Zijn er dan nog andere opties?

Jazeker! Het aanbod in de categorie Niet Duits, Wel Premium is enorm groot op dit moment. Denk aan de Jaguar XE, Infiniti Q50, Lexus IS en de Cadillac ATS. Mochten die keuzes net even te exotisch zijn, kunnen we altijd terugvallen op twee Europese alternatieven. Alfa Romeo en Volvo hebben beide een volwaardige D-segment middenklasse premium sedan in de showrooms staan. Ditmaal vergelijken we twee potente benzinevarianten met een rijke en sportieve uitrusting. In onderstaande tabel kunnen we zien hoe de kaarten zijn geschud:

Auto: Alfa Romeo Giulia 2.0 Turbo Veloce AWD Volvo S60 T6 AWD Polar+ Dynamic Catalogusprijs: € 54.830 € 51.995 Fiscale prijs: € 53.750 € 50.915 Leasetarief: € 940 € 850 Vermogen: 280 pk bij 5.250 tpm 306 pk bij 5.700 tpm Koppel: 400 Nm bij 2.250 tpm 400 Nm bij 2.100 tpm Topsnelheid: 240 km/u 250 km/u 0-100 km/u: 5,2 sec. 5,9 sec. Verbruik: 6,4 l/100km 6,9 l/100km CO2 uitstoot: 148 gram/km 161 gram/km

Wat ons opvalt

De prestaties! Het zijn niet eens de toppers in de range. Beide sprinten ze binnen 6 seconden naar de 100. Dat is serieus rap. Gezien de standaarduitrusting vallen de prijzen ook behoorlijk mee. Wat wel opvalt is dat de Alfa Romeo iets duurder is in de lease. Dat komt mede door de hogere nieuwprijs en bijvoorbeeld de grotere velgen die je standaard krijgt op de Alfa Romeo. Grotere velgen betekend grotere (en duurdere) banden voor de komende 4 jaar.

De Volvo is een oudgediende en is met deze motor alleen te krijgen in de Polar+ modellen, dus bijzonder rijk uitgerust zonder dat de prijs exponentieel omhoog springt. De Veloce uitvoering van de Giulia is ook een behoorlijk complete uitvoering. Over het algemeen scheelt het alleen op details, de Alfa is onder de streep ietsjes completer. Denk aan een DAB radio, lichtsensor en lane assist. De Volvo heeft dan wel weer stoelverwarming. Hoe Zweeds.

Exterieur

De voorgangers van de Alfa Romeo Giulia waren beeldschoon. Je kon veel zeggen van de 156 en 159, maar lelijk waren ze absoluut niet. De Giulia is minder extrovert. Ondanks overduidelijke Alfa-kenmerken als de grille en wielen is het design een stuk ingetogener. Je moet het even op je in laten werken. Dan valt op hoe geslaagd de proporties zijn. Omdat het een achterwielaandrijver is, is er nauwelijks front-overhang, wat zorgt voor een harmonieus silhouet. Zakelijk gezien is de Giulia ook verantwoord, tenzij je voor een blauwe met zwarte wielen gaat.

De Volvo is een stukje ouder. Toen de S60 werd geïntroduceerd, was de iPhone 3GS de modernste smartphone. Omdat Volvo’s geen modieuze auto’s zijn, blijven de ontwerpen lekker lang ‘vers’. Dat geldt ook voor de S60. De facelift van 2013 heeft de auto enorm veel goed gedaan, die koplampen waren bij het oorspronkelijke model eigenlijk de enige dissonant. De Volvo lijkt een stukje kleiner, maar dat valt wel mee. Qua lengte, wielbasis en breedte scheelt het bijna niets, enkel in de hoogte (5 cm) is er een duidelijk verschil. De S60 is het prototype ideale schoonzoon. Zakelijk helemaal verantwoord. Je zult niemand tegen het hoofd stoten. Of jaloers maken.

Interieur

Ook in het interieur hebben de Alfa ontwerpers het niet te gek gemaakt. Zo’n kenmerkend interieur als zijn voorgangers heeft de Giulia niet, maar de gebruikte materialen en de afwerking zijn behoorlijk goed voor elkaar. Tip: kies voor een aparte kleur leer, de auto kan het hebben. De navi-unit is niet zozeer slecht, maar is niet de top van de klasse.

Dat is ook bij de Volvo van toepassing, want het navigatiesysteem is wat verouderd. Het was al nooit het beste in zijn klasse, dus de kans is groot dat het bij je smartphone beter voor elkaar is. Het is verder een typisch Volvo interieur. Nét niet zo verfijnd als bij de Duitsers, maar nog altijd dik voldoende. Het digitale instrumentarium geeft de auto nog een moderne twist. Het is bijna een cliché, maar speciale vermelding voor de stoelen. Die zijn uiterst comfortabel en bieden meer dan voldoende steun.

Rijden

De Volvo heeft ook een 2.0 liter motor. Uiteraard met een turbo, maar óok met een mechanische compressor. De compressor draait mee tijdens de lage toeren, terwijl de turbo het over neemt in de hogere regionen. Wouter heeft de S60 T6 gereden, met enkel voorwielaandrijving, en dat ging eigenlijk al erg goed. Met vierwielaandrijving wordt de S60 iets zwaarlijviger, maar heb je minder tractie-issues wanneer de weersomstandigheden niet optimaal zijn. De S60 is een goed sturende auto. Voor een Volvo zelfs een beetje sportief. Voor de gemiddelde leaserijder heerlijk comfortabel.

Net als de Volvo heeft de Alfa Romeo 2.0 viercilinder met vierwielaandrijving en een automaat. Je zou kunnen denken dat de rijbeleving identiek is. Niets is minder waar. De Alfa Romeo is in de basis een achterwielaangedreven auto. De balans is veel neutraler. Ook is er een duidelijk verschil in besturing, die is waanzinnig direct in de Giulia. Ook is de automaat duidelijk moderner dan die van de Volvo. De motor van de Zweed voelt sterker aan, maar qua prestaties scheelt het weinig. Uiteraard heeft Wouter ook de Alfa aan de tand gevoeld (video).

Conclusie

Beide auto’s zijn het bewijs dat Duits geen verplicht nummertje hoeft te zijn. De Volvo biedt heel veel waar voor niet eens zo heel veel geld. Het totaalpakket klopt uitstekend, alhoewel je wel merkt dat de jaren beginnen te tellen voor de Volvo. Dat is ook de reden waarom de S60 zo compleet is voor een schappelijk bedrag.

De Alfa Romeo Giulia Veloce is ook niet perfect, maar biedt voldoende karakter en rijplezier om dat te kunnen compenseren. Als je in een Giulia een Audi A4 voorbij ziet rijden denk je echt niet “had ik die maar gekozen”, terwijl het andersom misschien wel zo is. Een verzoekje hebben we wel en dat is keuze bij de Giulia Veloce. Bij de Volvo kun je kiezen tussen voorwielaandrijving en vierwielaandrijving. Bij de Alfa Romeo zit je vast aan AWD. Waar het bij de Volvo echt wat toevoegt zou de Alfa het ook zonder kunnen. Wordt ie nog wat specialer, goedkoper en zuiniger van.