Audi presenteert de nieuwe Formule E-bolide voor 2021 - Autoblog.nl

Met de e-tron FE07 heeft Audi voor het eerst de aandrijflijn volledig zelfstandig ontwikkeld.

Gisteren presenteerde DS Techeetah hun ‘nieuwe’ Formule E-auto voor 2021, vandaag is het de beurt aan Audi. Zij presenteren de auto die het DS Techeetah lastig moet gaan maken het komende seizoen.

Nieuwe aandrijflijn

Bij titelverdediger DS Techeetah blijven de wijzigingen in eerste instantie beperkt tot nieuwe software en een nieuwe livery. Pas bij de vijfde race zal de nieuwe aandrijflijn debuteren. Over Audi valt er meer te vertellen. Zij gaan namelijk wél van start met een nieuwe aandrijflijn. Dat is ook wel nodig willen ze kans maken, want afgelopen seizoen kwam het team niet verder dan een zesde plaats.

Primeur

De Formule E als geheel beleefd komend jaar een primeur: dat wordt namelijk het eerste seizoen van deze raceklasse als officieel FIA World Championship. Daarmee wordt de inzet toch weer een stukje hoger. Voor Audi is er ook een primeur: de e-tron FE07 beschikt namelijk voor het eerst over een aandrijflijn die ze volledig op eigen houtje hebben ontwikkeld.

Schone lei

Dit jaar reed Audi nog met een doorontwikkeling van de aandrijflijn die samen met Schaeffler was ontwikkeld. Voor de e-tron FE07, zoals de nieuwe auto heet, is Audi daarentegen met een schone lei begonnen. De nieuwe unit weegt minder dan 35 kg en heeft een efficiëntie van meer dan 95%. Hoe het er onderhuids aan toe gaat is gevisualiseerd in de onderstaande video:

Livery

Op technisch vlak is er dus veel veranderd. Dat geldt niet voor het uiterlijk dat nog hetzelfde is gebleven. Wel is de Audi e-tron FE07 gehuld in een nieuwe livery. De grootste verandering is dat hele neus nu volledig wit is. De Audi e-tron FE07 zal aanstaande zaterdag al voor het eerste in actie komen. Dan vinden namelijk de eerste tests plaats op Valencia. Qua rijders gaat Audi verder met Lucas di Grassi en René Rast. De eerste raceactie is op 16 januari, als het seizoen officieel van start gaat in Santiago.